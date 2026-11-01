WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
Mecânica Jaime
Vento Sul
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Fitness
Sala
Portela FM
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Educação

MEC encaminha à PF denúncias de violência política

Governo repudia qualquer tipo de ameaça ou ofensa em ambiente escolar

01/11/2026 12h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) está reunindo denúncias de violência política ocorrida em instituições de ensino federal durante e após as eleições gerais de 2026.

As informações que chegam por meio da ouvidoria ou diretamente das universidades e institutos federais serão encaminhadas à Polícia Federal e Advocacia-Geral da União (AGU).

A iniciativa foi motivada após ameaças contra as universidades federais, estudantes e docentes circularem nas redes sociais antes do primeiro turno das eleições, ocorrido no dia 4 de outubro.

Na ocasião, o ministério solicitou investigação da Polícia Federal e também acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para que atuasse com a adoção das medidas jurídicas cabíveis.

O MEC divulgou uma nota à impressa na qual informou que foram pedidas providências “diante da gravidade das ameaças de violência e de destruição patrimonial, além da utilização de símbolos nazistas contra as universidades federais, estudantes e docentes reportadas.”

>> Clique aqui e leia mais sobre violência política na Agência Brasil

Como os processos de investigação ainda estão em andamento, novas denuncias serão adicionadas ao processo, informou a pasta de Educação.

“O MEC reforça que as instituições de ensino devem ser, por essência, espaços plurais, de tolerância, diálogo e respeito à diversidade de ideias.”

No informativo, representantes do MEC voltaram a repudiar ainda qualquer tipo de ameaça, ofensa ou discriminação no ambiente estudantil e acadêmico, independentemente de sua motivação.

“A Constituição Federal garante o direito à liberdade de expressão e de pensamento, princípios fundamentais para a consolidação da democracia brasileira”, destaca o informe.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Divulgação/Ascom Tenente Portela reconhece escolas pelos avanços nos indicadores educacionais
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Falta uma semana para o Enem 2026; veja horários e o que levar
© USP/Divulgação Prêmio para mulheres cientistas tem inscrição prorrogada até novembro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h16
21°
Chuva Máxima: 30° - Mínima: 14°
22°

Sensação

4.1 km/h

Vento

93%

Umidade

Mecânica Jaime
Folha Popular
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Fitness
APPATA
F&J Santos
Portela FM
Sala
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Vento Sul
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela reconhece escolas pelos avanços nos indicadores educacionais
Tenente Portela - RS
Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Sala
Vento Sul
Portela FM
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Últimas notícias
Há 1 hora Lula garante que programas sociais serão mantidos
Há 3 horas Violência política: Disque 100 recebeu 189 denúncias durante eleição
Há 3 horas Tenente Portela reconhece escolas pelos avanços nos indicadores educacionais
Há 5 horas Petrobras reajusta combustível de aviação em R$ 0,45 por litro
Há 5 horas Mega-Sena acumula; prêmio para sorteio de quarta vai a R$ 46 milhões
Portela FM
Unimed
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
APPATA
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Vento Sul
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 6 dias 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual Resultados dos dois turnos mostram diferenças na votação presidencial nos cinco municípios; chefe do cartório eleitoral destaca participação dos eleitores e avalia organização do pleito
2
Há 6 dias Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
3
Há 3 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres
4
Há 7 dias Definidos governadores em 5 estados e no DF; eleito no AM, Omar deixa Senado
5
Há 7 dias Passadas as eleições, Congresso atuará pela pacificação, afirma Davi Alcolumbre
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Portela FM
Meganet
APPATA
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Unimed
Portela FM
Vento Sul
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Tarzan
Folha Popular
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Vento Sul
Fitness
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Meganet
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados