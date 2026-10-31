WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Niederle
Meganet
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Portela FM
F&J Santos
Ponto Grill
Tenente Portela

Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre

Formação reuniu gestores, técnicos e representantes da assistência social e da Defesa Civil para orientar o atendimento às famílias atingidas por emergências

31/10/2026 18h13
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

O Centro Cultural de Tenente Portela recebeu, na quinta-feira, 29 de outubro, e na sexta-feira, 30, a oficina “SUAS em Cenários de Desastres – Região Amuceleiro”. A formação foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) do Rio Grande do Sul e reuniu gestores, técnicos, conselheiros e representantes da assistência social e da Defesa Civil dos municípios da região.

A programação tratou da atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em situações de emergência e calamidade pública, com orientações sobre a organização dos serviços e o atendimento às famílias atingidas por enchentes, chuvas de granizo e outras ocorrências.

Na abertura, o vice-prefeito Claudenir Scherer ressaltou a importância das políticas públicas de proteção à população em situações de desastre. A secretária de Assistência Social e Habitação, Rosângela Fornari, destacou a prevenção como parte da preparação para enfrentar essas situações.

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil e secretário adjunto de Assistência Social, Cleber Giordani Tesche, explicou que o trabalho envolve desde o acolhimento imediato até o acompanhamento das famílias durante a recuperação. Ele também chamou atenção para a necessidade de atender pessoas que ficam abrigadas na casa de parentes ou conhecidos, além de destacar as atribuições de cada setor: a Defesa Civil na coordenação das ações e as equipes socioassistenciais no suporte às pessoas atingidas.

Na sexta-feira, o prefeito Rosemar Sala também acompanhou as atividades. Segundo ele, a troca de experiências entre os municípios contribui para preparar as equipes e organizar o atendimento às famílias em situações de emergência.

Participaram da formação a assistente social Carla Paiva e André Parlese, da SEDES; o sargento Leomar da Silva Soares e Cristiane de Ávila Canabarro, analista de planejamento de políticas públicas, da Defesa Civil; Ana Claudia Machado Ferraz, presidente do Núcleo dos Assistentes Sociais da Amuceleiro (NUCRESS); e representantes da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC 05), de Santo Ângelo, entre eles o coordenador, major bombeiro militar Silvano Oliveira Rodrigues.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela

  • Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
  • Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
  • Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
  • Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
  • Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
  • Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
  • Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
  • Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
  • Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Estudantes relatam violência relacionada à eleição presidencial
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Inscrições para Prêmio Desenvolvimento em Jogo terminam neste domingo
© Fernando Frazão/Agência Brasil Inmet alerta para chuvas no Norte, Sudeste e Centro-Oeste
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 07h15
17°
Parcialmente nublado Máxima: 30° - Mínima: 14°
17°

Sensação

4.57 km/h

Vento

88%

Umidade

Sala
Pizzaria Alcapone
Unimed
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Folha Popular
Tarzan
Portela FM
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Municípios
Tenente Portela - RS
Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Portela FM
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sicredi
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 14 horas Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
Há 14 horas Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos
Há 15 horas Corinthians encerra jejum com vitória sobre o Mirassol: 2 a 0
Há 15 horas Aluno é ameaçado de morte no DF por opção política
Há 16 horas Estudantes relatam violência relacionada à eleição presidencial
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Tarzan
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
F&J Santos
Unimed
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual Resultados dos dois turnos mostram diferenças na votação presidencial nos cinco municípios; chefe do cartório eleitoral destaca participação dos eleitores e avalia organização do pleito
2
Há 6 dias Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
3
Há 3 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres
4
Há 7 dias Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
5
Há 6 dias Definidos governadores em 5 estados e no DF; eleito no AM, Omar deixa Senado
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Meganet
Sala
Portela FM
F&J Santos
Sicredi
Portela FM
APPATA
Lazzaretti
Vento Sul
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Sala
Sicredi
Sicoob
Folha Popular
Mecânica Jaime
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados