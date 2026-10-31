Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre

O Centro Cultural de Tenente Portela recebeu, na quinta-feira, 29 de outubro, e na sexta-feira, 30, a oficina “SUAS em Cenários de Desastres – Região Amuceleiro”. A formação foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) do Rio Grande do Sul e reuniu gestores, técnicos, conselheiros e representantes da assistência social e da Defesa Civil dos municípios da região.

A programação tratou da atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em situações de emergência e calamidade pública, com orientações sobre a organização dos serviços e o atendimento às famílias atingidas por enchentes, chuvas de granizo e outras ocorrências.

Na abertura, o vice-prefeito Claudenir Scherer ressaltou a importância das políticas públicas de proteção à população em situações de desastre. A secretária de Assistência Social e Habitação, Rosângela Fornari, destacou a prevenção como parte da preparação para enfrentar essas situações.

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil e secretário adjunto de Assistência Social, Cleber Giordani Tesche, explicou que o trabalho envolve desde o acolhimento imediato até o acompanhamento das famílias durante a recuperação. Ele também chamou atenção para a necessidade de atender pessoas que ficam abrigadas na casa de parentes ou conhecidos, além de destacar as atribuições de cada setor: a Defesa Civil na coordenação das ações e as equipes socioassistenciais no suporte às pessoas atingidas.

Na sexta-feira, o prefeito Rosemar Sala também acompanhou as atividades. Segundo ele, a troca de experiências entre os municípios contribui para preparar as equipes e organizar o atendimento às famílias em situações de emergência.

Participaram da formação a assistente social Carla Paiva e André Parlese, da SEDES; o sargento Leomar da Silva Soares e Cristiane de Ávila Canabarro, analista de planejamento de políticas públicas, da Defesa Civil; Ana Claudia Machado Ferraz, presidente do Núcleo dos Assistentes Sociais da Amuceleiro (NUCRESS); e representantes da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC 05), de Santo Ângelo, entre eles o coordenador, major bombeiro militar Silvano Oliveira Rodrigues.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela