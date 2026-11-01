Tenente Portela reconhece escolas pelos avanços nos indicadores educacionais

A Prefeitura de Tenente Portela entregou, ao longo da última semana, placas de reconhecimento a escolas municipais e estaduais pelos resultados alcançados nos indicadores educacionais de 2025. A iniciativa contou com a participação do prefeito Rosemar Sala, da secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, e da equipe técnica da pasta.

A homenagem considerou o desempenho das instituições no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), destacando a evolução da aprendizagem dos estudantes.

Entre as escolas municipais, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna registrou crescimento nas duas etapas avaliadas. Nos anos iniciais, o indicador passou de 6,5 para 6,8 pontos. Nos anos finais, avançou de 5,2 para 6,0.

A Escola Municipal Arcelino Soares Bueno elevou o resultado dos anos iniciais de 5,9, em 2023, para 6,9, em 2025. Já a Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório foi reconhecida pelos 7,1 pontos alcançados nessa etapa.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela também apresentou evolução, passando de 4,4 para 4,7 pontos nos anos iniciais, entre 2023 e 2025.

Na rede estadual, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela elevou o indicador de 6,0 para 7,5 pontos nos anos iniciais. A Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju avançou de 6,4 para 6,8 pontos nos anos iniciais e de 4,6 para 5,7 nos anos finais.

O prefeito Rosemar Sala parabenizou as equipes diretivas, professores, estudantes e famílias pelos resultados. Segundo ele, os indicadores refletem a participação de diferentes segmentos na melhoria da educação municipal.

A secretária Irinéia Koch destacou a continuidade do trabalho pedagógico, com acompanhamento dos resultados e apoio às escolas. Ela também mencionou a atenção às ações de alfabetização e recuperação das aprendizagens, com o objetivo de manter os avanços e contribuir para o desenvolvimento dos estudantes.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela