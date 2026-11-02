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Tarde cultural reúne alunos, Banda Municipal e famílias em Tenente Portela

Evento realizado na Praça do Imigrante contou com apresentações artísticas das escolas municipais e participação da comunidade

02/11/2026 11h08Atualizado há 13 horas
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

A Praça do Imigrante recebeu, no sábado, 31 de outubro, a Tarde Cultural de Tenente Portela. O evento reuniu alunos das escolas municipais, integrantes da Banda Municipal e familiares em uma programação de apresentações artísticas.

Durante a tarde, os estudantes apresentaram trabalhos preparados nas escolas, demonstrando talento e criatividade. As famílias acompanharam as atividades e participaram de um momento de integração, valorização da cultura e convivência comunitária.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, destacou a participação dos estudantes e o envolvimento das famílias. Ela também agradeceu aos professores, diretores e pais pela dedicação e presença no evento.

O vice-prefeito Claudenir Scherer ressaltou a importância da arte no processo de formação dos alunos, destacando que iniciativas como essa incentivam a criatividade e proporcionam novas experiências aos estudantes.

A Tarde Cultural integrou as atividades de valorização da educação, da expressão artística e da participação das famílias na comunidade escolar.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

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