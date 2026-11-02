Impa Tech abre inscrições para graduação em matemática nesta terça

O período de inscrição para o curso de graduação em matemática da tecnologia e inovação do Impa Tech começa nesta terça-feira (3).

Para esta edição serão ofertadas, pela primeira vez, vagas na unidade Impa Tech Nordeste, no Tech Park Piauí, em Teresina, além da unidade Impa Tech Rio, no Rio de Janeiro.

Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas para 2027, distribuídas entre medalhistas de olimpíadas científicas e estudantes com bom desempenho na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para se candidatar, não há restrições de idade, mas é preciso ter concluído o ensino médio.

As inscrições abrem em 3 de novembro às 9h, no horário de Brasília, no site do Impa Tech , e podem ser feitas até o dia 23 de dezembro, às 12h.

Além de considerar o desempenho, o processo seletivo terá ainda uma segunda fase, com atividades em grupo e entrevistas individuais (on-line) .

A publicação da lista com os 360 candidatos selecionados para segunda fase está prevista para 18 de janeiro de 2027.

Mais detalhes estão disponíveis no edital do processo seletivo, na página do Impa Tech .

Bolsas e auxílios

O Impa Tech é voltado a estudantes de todo o país. A instituição oferece bolsa alimentação, auxílio financeiro e alojamento estudantil aos maiores de 18 anos.

Além disso, os jovens aprovados terão a passagem aérea para o início do ano letivo custeada pelo Instituto.

O bacharelado de quatro anos é totalmente gratuito, em horário integral e presencial.

Após um ciclo básico, os alunos escolhem entre as ênfases em matemática; inteligência artificial e ciência de dados; ciência da computação, disponíveis nas duas unidades; e física, oferecida exclusivamente no Rio de Janeiro.

Impa Tech

Fundado em 2024, o Impa Tech é o primeiro programa de graduação do Impa, centro de pesquisa matemática e pós-graduação de renome internacional, com doutorado, mestrado e mestrado profissional.

O Impa organiza a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a maior olimpíada científica do mundo em número de participantes.