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Derrubadas destina R$ 10 mil ao CTG para realização do 25º Rodeio Crioulo

Recurso aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores contribuiu para custear parte das despesas do evento

02/11/2026 11h26
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

A Prefeitura de Derrubadas propôs a concessão de um auxílio financeiro de R$ 10 mil ao CTG Veteranos da Tradição para contribuir com a realização do 25º Rodeio Crioulo. A proposta recebeu aprovação unânime da Câmara de Vereadores, destinando recursos para cobrir parte das despesas da programação.

O evento foi realizado de 30 de outubro a 1º de novembro, no Parque Municipal de Rodeios, reunindo participantes e apreciadores da cultura gaúcha. Durante os três dias, a programação contou com competições campeiras, tertúlia e fandango com a Marcação Galponeira.

O prefeito Miro Mulbeier destacou que o apoio financeiro representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas entidades tradicionalistas na preservação dos costumes gaúchos. Segundo ele, o incentivo público também contribui para manter as atividades culturais e envolver as famílias da comunidade.

O vice-prefeito Cristiano Carvalho ressaltou o potencial do rodeio para atrair visitantes de outros municípios. Conforme ele, a movimentação pode beneficiar o comércio, os serviços e o turismo, gerando oportunidades para Derrubadas.

A realização do 25º Rodeio Crioulo reforçou a presença do tradicionalismo no calendário de eventos do município e a participação da comunidade nas atividades culturais.

Folha Popular: Com informações da Prefeitura de Derrubadas.

  • Derrubadas destina R$ 10 mil ao CTG para realização do 25º Rodeio Crioulo
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