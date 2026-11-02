WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Vento Sul
Meganet
Unimed
Niederle
Sicredi
Tenente Portela

Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização

Encontro reuniu servidores municipais, prefeito, vice-prefeito e secretários no CTG Sentinela da Fronteira

02/11/2026 11h16Atualizado há 13 horas
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

Os servidores municipais de Tenente Portela participaram, na sexta-feira, 30 de outubro, de uma confraternização no CTG Sentinela da Fronteira. A atividade foi realizada em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.

O encontro contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer e de secretários municipais.

Durante os pronunciamentos, o prefeito e o vice-prefeito destacaram a importância dos profissionais para o funcionamento da administração municipal, ressaltando a contribuição dos servidores na execução das ações e na prestação de serviços à comunidade.

Além de marcar a passagem da data, a confraternização proporcionou um momento de integração e convivência entre colegas de diferentes setores da administração pública.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
  • Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Polícia investiga acidente com asa-delta que deixou dois mortos no Rio
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Novas regras de atendimento ao consumidor começam a valer hoje
© Tomaz Silva/Agência Brasil No Rio, familiares soltam balões em homenagem ao Dia de Finados
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
18°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 17°
18°

Sensação

4.0 km/h

Vento

99%

Umidade

Ponto Grill
Unimed
APPATA
Meganet
Pizzaria Alcapone
Sicredi
F&J Santos
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Portela FM
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Fitness
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Vento Sul
Sicredi
Unimed
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Derrubadas destina R$ 10 mil ao CTG para realização do 25º Rodeio Crioulo
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
Fitness
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Vento Sul
Unimed
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 6 horas Polícia investiga acidente com asa-delta que deixou dois mortos no Rio
Há 8 horas Impa Tech abre inscrições para graduação em matemática nesta terça
Há 9 horas Novas regras de atendimento ao consumidor começam a valer hoje
Há 9 horas No Rio, familiares soltam balões em homenagem ao Dia de Finados
Há 12 horas Lembranças e saudades marcam Dia de Finados em Brasília
Hospital Santo Antonio
Unimed
Vento Sul
Portela FM
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 5 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 5 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 5 dias Para reflexão - Piada sobre o inferno provoca reflexão sobre liberdade, democracia e fascismo
4
Há 6 dias Tenente Portela abre inscrições para processo seletivo na Assistência Social
5
Há 5 dias Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela
Sicoob
Vento Sul
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Portela FM
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Sicredi
Fitness
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Ponto Grill
Vento Sul
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados