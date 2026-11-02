Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização

Os servidores municipais de Tenente Portela participaram, na sexta-feira, 30 de outubro, de uma confraternização no CTG Sentinela da Fronteira. A atividade foi realizada em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.

O encontro contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer e de secretários municipais.

Durante os pronunciamentos, o prefeito e o vice-prefeito destacaram a importância dos profissionais para o funcionamento da administração municipal, ressaltando a contribuição dos servidores na execução das ações e na prestação de serviços à comunidade.

Além de marcar a passagem da data, a confraternização proporcionou um momento de integração e convivência entre colegas de diferentes setores da administração pública.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.