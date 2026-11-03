WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
APPATA
Niederle
Rádio Municipal
Portela FM
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Sala
Tarzan
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Vento Sul
Meganet
Economia

Mega da Virada: Caixa anuncia que prêmio deve superar R$ 1 bilhão

Apostas para o concurso especial já estão disponíveis

03/11/2026 17h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa anunciou que o prêmio da Mega da Virada deste ano deve superar o valor de R$ 1 bilhão. As apostas para o concurso especial 3100 estão disponíveis a partir desta terça (3) e poderão ser feitas até as 22h do dia 31 de dezembro.

No ano passado, a Mega da Virada pagou o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão. A estimativa inicial era de R$ 850 milhões. O sorteio teve seis apostas ganhadoras, e cada uma recebeu mais de R$ 181,8 milhões.

O sorteio será realizado às 11h do dia 1º de janeiro de 2027, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Não acumula

Como se trata de uma edição especial, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Isso quer dizer que se não houver ganhadores que acertem as seis dezenas o dinheiro é dividido para quem fizer a quina.

De toda forma, a previsão é que 90% do rateio seja destinado às apostas que acertarem as seis dezenas (sena), 5% às apostas com cinco acertos (quina) e 5% às apostas com quatro acertos (quadra).

As apostas podem ser feitas nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa (IOS e Android). Correntistas do banco podem fazer as apostas pelo Internet Banking. O valor da aposta simples com seis números custa R$ 6.

Bolão

A Caixa também disponibiliza as apostas no formato de “bolão” em grupo. Para isso, a pessoa deve preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Para participar de um bolão, o apostador pode adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, que podem cobrar uma tarifa de serviço adicional.

Na Mega-Sena, é possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas, com até dez apostas por recibo. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas deverão conter a mesma quantidade de números.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Acessos a site e aplicativo do Banco do Brasil são normalizados
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Site e aplicativo do Banco do Brasil apresentam instabilidade
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mercado eleva projeção para inflação, juros e dólar em 2026
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
21°
Chuvas esparsas Máxima: 25° - Mínima: 16°
22°

Sensação

3.42 km/h

Vento

95%

Umidade

Fitness
Mecânica Jaime
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Sicoob
Portela FM
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Vento Sul
Agro Niederle
Sala
APPATA
Tarzan
Unimed
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
APPATA
Vento Sul
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Meganet
Últimas notícias
Há 33 minutos PF inaugura laboratório para combater garimpo ilegal na Amazônia
Há 3 horas Senado aprova PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal
Há 3 horas Câmara de SP arquiva pedido de impeachment contra Ricardo Nunes
Há 4 horas Governabilidade de Lula exigirá negociação e acordos além da Esplanada
Há 4 horas Senado aprova Setembro em Flor, campanha contra o câncer ginecológico
Portela FM
Vento Sul
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 6 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 6 dias Para reflexão - Piada sobre o inferno provoca reflexão sobre liberdade, democracia e fascismo
4
Há 4 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
5
Há 5 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Portela FM
Sicoob
Vento Sul
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Portela FM
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Folha Popular
APPATA
Vento Sul
F&J Santos
Sala
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Unimed
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados