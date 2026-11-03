WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
Fitness
Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Portela FM
Sicoob
Economia

Acessos a site e aplicativo do Banco do Brasil são normalizados

Serviços digitais ficaram fora do ar durante a manhã

03/11/2026 14h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Banco do Brasil informou que retornou à normalidade o acesso dos clientes ao site e aplicativo no início da tarde desta terça-feira (3).

“Os canais digitais já operam normalmente e todos os serviços estão à disposição dos clientes”, afirma comunicado da instituição financeira enviado à Agência Brasil .

Durante a manhã, clientes utilizaram as redes sociais para relatar dificuldade no acesso . Em alguns casos, o aplicativo nem sequer fornecia a opção de fazer login . Em outros, mesmo digitando usuário e senha, o acesso não era liberado.

O Banco do Brasil reconheceu a instabilidade e informou que transações com cartões não chegaram a ser afetadas.

Números

De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas e interrupções em serviços digitais, como aplicativos de bancos, redes sociais, operadoras de telefonia, sites e plataformas de comércio eletrônico, os relatos passaram a surgir por volta das 8h. O pico de reclamações foi atingido às 9h40, com mais de 6,1 mil registros.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Mega da Virada: Caixa anuncia que prêmio deve superar R$ 1 bilhão
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Site e aplicativo do Banco do Brasil apresentam instabilidade
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mercado eleva projeção para inflação, juros e dólar em 2026
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
21°
Chuvas esparsas Máxima: 25° - Mínima: 16°
22°

Sensação

3.42 km/h

Vento

95%

Umidade

Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Folha Popular
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Vento Sul
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Portela FM
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Vento Sul
Últimas notícias
Há 33 minutos PF inaugura laboratório para combater garimpo ilegal na Amazônia
Há 3 horas Senado aprova PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal
Há 3 horas Câmara de SP arquiva pedido de impeachment contra Ricardo Nunes
Há 4 horas Governabilidade de Lula exigirá negociação e acordos além da Esplanada
Há 4 horas Senado aprova Setembro em Flor, campanha contra o câncer ginecológico
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Vento Sul
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 6 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 6 dias Para reflexão - Piada sobre o inferno provoca reflexão sobre liberdade, democracia e fascismo
4
Há 4 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
5
Há 5 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Portela FM
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Portela FM
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Tarzan
APPATA
Meganet
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Folha Popular
Unimed
Fitness
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados