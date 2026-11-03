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Senado Federal

Senado aprova sessões especiais em homenagem a síndicos e biomédicos

O Senado aprovou nesta terça-feira (3) dois requerimentos para a realização de sessões especiais, em homenagem aos síndicos e aos profissionais da ...

03/11/2026 17h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Izalci Lucas, autor dos requerimentos, se pronuncia na tribuna do Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Izalci Lucas, autor dos requerimentos, se pronuncia na tribuna do Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado aprovou nesta terça-feira (3) dois requerimentos para a realização de sessões especiais, em homenagem aos síndicos e aos profissionais da biomedicina. As cerimônias foram solicitadas para os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, respectivamente. Os dois requerimentos são de iniciativa do senador Izalci Lucas (PL-DF) e outros parlamentares.

O RQS 729/2026 prevê uma sessão especial em comemoração ao Dia do Síndico, celebrado em 30 de novembro. Na justificativa, os autores destacam a importância desses profissionais para a administração dos condomínios, a manutenção dos espaços coletivos, a segurança e a mediação de conflitos. Segundo o documento, a homenagem também busca aproximar o setor condominial do Poder Legislativo.

O RQS 735/2026 solicita uma sessão especial para celebrar o Dia do Biomédico, comemorado em 20 de novembro. O requerimento ressalta a contribuição desses profissionais para a promoção da saúde, a pesquisa científica, a prevenção de doenças e o diagnóstico laboratorial e clínico.

As datas das sessões especiais serão confirmadas pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado.

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