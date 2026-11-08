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Esportes

Copa do Brasil: Rádio Nacional transmite Vasco x Palmeiras às 17h

Jornada esportiva da emissora começa às 17h30

08/11/2026 09h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte Marketing/EBC
© Arte Marketing/EBC

O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2026 entre Vasco e Palmeiras será disputado neste domingo (8), às 17h, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto ganha transmissão da Rádio Nacional , com jornada esportiva a partir das 16h30.

A transmissão da Rádio Nacional inicia com a faixa Show de Bola Nacional e conta com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto. A partida terá narração de André Luiz Mendes e comentários de Mário Silva. Rodrigo Ricardo comanda a reportagem e o plantão da rodada.

No jogo de ida disputado no domingo (1), o Palmeiras foi superior ao Vasco e venceu o adversário por 1 a 0. O gol do Alviverde foi marcado pelo meia Maurício. A vitória deu a Palmeiras a vantagem de avançar à final da Copa do Brasil já em caso de empate.

O Vasco precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Uma vitória do Vasco por um gol de diferença leva à decisão por pênaltis.

O jogo entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública ( RNCP ). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app e no site da emissora . Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Sobre a Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2026 tem um novo sistema de disputa e classificação do torneio. O número de participantes foi ampliado para 126, um salto em relação às 92 equipes que disputaram as últimas edições. Ao todo, serão 155 partidas. As quatro primeiras fases são de confrontos únicos. A quinta fase, as oitavas de final, as quartas de final e as semifinais ocorrem em jogos de ida e volta. A final acontece em jogo único.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h30 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

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