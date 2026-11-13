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Prefeito de Barra do Guarita retorna de Brasília com encaminhamentos em busca de recursos

Agenda contou com reuniões com senadores e deputados federais; prefeito também integrou a comitiva regional que tratou da construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga

13/11/2026 09h21Atualizado há 2 horas
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

O prefeito de Barra do Guarita retornou de Brasília acompanhado do vereador e presidente da Câmara Municipal, Gelci Luis Paschoali, após cumprir uma agenda de reuniões com senadores e deputados federais. O objetivo da viagem foi apresentar demandas do município e buscar recursos e investimentos para diferentes áreas.

Durante a passagem pela capital federal, o prefeito também integrou a comitiva regional que participou de agendas relacionadas à mobilização pela construção da ponte entre Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, e Itapiranga, em Santa Catarina. A obra é uma demanda de interesse regional e envolve a articulação de lideranças políticas dos dois estados.

Ao avaliar a viagem, o prefeito afirmou que o retorno ocorreu com boas perspectivas e encaminhamentos que poderão resultar em investimentos para o município. Segundo ele, as reuniões permitiram apresentar necessidades locais e buscar parcerias com representantes do Congresso Nacional.

“Retornamos com muito entusiasmo e esperança, trazendo boas perspectivas e encaminhamentos que poderão se transformar em importantes conquistas para nossa comunidade”, destacou.

O prefeito também ressaltou que o trabalho de articulação em Brasília terá continuidade. As possíveis conquistas serão divulgadas à população após as confirmações oficiais dos recursos e investimentos.

“Seguimos trabalhando, dialogando e buscando parcerias para garantir mais desenvolvimento e qualidade de vida para nossa população. Nosso compromisso é com Barra do Guarita e com o bem-estar da nossa gente”, afirmou.

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