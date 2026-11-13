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Hospital Municipal avança para se tornar Hospital de Pequeno Porte

Após visita da secretária estadual da saúde, Arita Bergmann, estrutura recebeu avaliação positiva; formalização de contrato com o Estado poderá viabilizar internações nos 14 leitos disponíveis

13/11/2026 11h14
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

A visita da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, ao Hospital Municipal de Vista Gaúcha, na quarta-feira, 11 de novembro, abriu novas perspectivas para o fortalecimento da assistência hospitalar no município. Depois de conhecer as instalações, os equipamentos e as adequações realizadas, a secretária avaliou positivamente a estrutura e sinalizou a possibilidade de formalização de contrato com o Estado para o enquadramento como Hospital de Pequeno Porte (HPP).

A proposta é transformar o atual serviço de pronto atendimento em assistência hospitalar, com a oferta de internações de baixa e média complexidade nos 14 leitos disponíveis. Durante a visita, Arita afirmou que ficou surpresa com a evolução da estrutura. “A instituição passou por uma reforma bastante necessária e está pronta para deixar de oferecer apenas pronto atendimento e também poder disponibilizar internações de baixa e média complexidade à população”, declarou.

Segundo a secretária, a ampliação dos serviços poderá reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios em busca de internação. “Isso pode evitar que as pessoas precisem se deslocar para municípios vizinhos, muitas vezes até Tenente Portela, para conseguir uma internação”, observou. Ela também ressaltou o papel dessas instituições na organização da rede de saúde: “Os hospitais de pequeno porte também são importantes na organização da rede assistencial”.

Arita informou que a Secretaria Estadual da Saúde deverá receber o pedido de habilitação do hospital, mediante a apresentação do alvará exigido pela Vigilância Sanitária. “Ficamos com o compromisso de receber o pedido de habilitação como hospital, mediante a apresentação do alvará exigido pela Vigilância Sanitária, para que possamos contratualizar os serviços de internação no Hospital Municipal de Vista Gaúcha”, explicou.

O coordenador da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, Edson Borges, informou que o relatório e o alvará de funcionamento do Hospital de Pequeno Porte estão em fase final de emissão, com previsão de envio à Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre. “Ainda esse ano podemos ter o HPP, que é tão sonhado pelos munícipes”, declarou.

O hospital passou por uma ampla remodelação, com investimentos próximos de R$ 4 milhões. Desse total, R$ 750 mil foram destinados pelo Governo do Estado, por meio do programa Avançar na Saúde. A obra foi entregue em 9 de maio deste ano, durante a programação dos 38 anos de emancipação político-administrativa de Vista Gaúcha, celebrados no Dia do Município.

Para o prefeito Claudemir José Locatelli, o reconhecimento representa a concretização de uma luta iniciada em 1990, quando o município adquiriu o hospital. “É o complemento, a coroação final daquilo que tanto a gente trabalhou para construir uma casa de saúde ao povo vista-gauchense”, afirmou.

O secretário municipal da Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, conhecido como Mano, também comemorou a perspectiva de ampliação dos atendimentos e destacou o compromisso de qualificar os serviços oferecidos à população. “O que a gente promete é cada vez atender melhor, com atendimento humanizado, de qualidade e resolutividade”, ressaltou.

Já o presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Olímpio Dornelles, destacou a importância da participação dos conselheiros nas decisões e na condução das políticas públicas de saúde no município.

Com a conclusão dos trâmites documentais e sanitários e a formalização do contrato com o Estado, o Hospital Municipal poderá ampliar sua atuação, passando a oferecer internações e fortalecendo a assistência à população de Vista Gaúcha. A medida também poderá contribuir para a organização dos atendimentos de saúde na Região Celeiro.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha.

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