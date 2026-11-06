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Educação

Enem: cidades de Seara e Canoinhas (SC) têm locais de prova alterados

Mudança ocorreu por causa das fortes chuvas registradas no estado

06/11/2026 18h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

As cidades de Seara e Canoinhas, em Santa Catarina, tiveram mudanças nos locais de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá a primeira prova neste domingo (8).

A alteração ocorreu por causa das fortes chuvas registradas nos últimos dias no estado .

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os temporais provocaram danos aos telhados e à estrutura de duas unidades escolares. Como não será possível realizar os reparos necessários antes das datas de aplicação do exame, nos dias 8 e 15 de novembro, haverá substituição de locais de prova.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Confira as mudanças:

  • Seara: participantes que fariam a prova na Escola de Educação Básica Raimundo Corrêa irão para a Escola de Educação Básica Seara (EEB Seara), localizada a aproximadamente 2,8 km da unidade original.
  • Canoinhas: participantes que fariam a prova na Escola de Educação Básica Santa Cruz irão para a Escola de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus (EEF Sagrado Coração de Jesus), a cerca de 2,2 km da unidade original.

Os inscritos afetados pelas alterações devem acessar a Página do Participante para consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição atualizado e verificar o novo endereço de aplicação.

A região tem previsão de novas chuvas entre a tarde desta sexta-feira e o sábado.

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