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Senado Federal

CMO aprova recursos para ações de atendimento à imigração em Roraima

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, nesta terça-feira (3), um projeto que destina crédito especial de R$ 115 milhões no Orçamento de 2026 ...

03/11/2026 18h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A reunião deliberativa da CMO desta terça - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
A reunião deliberativa da CMO desta terça - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, nesta terça-feira (3), um projeto que destina crédito especial de R$ 115 milhões no Orçamento de 2026 para que o governo federal possa atender ao aumento do fluxo migratório de venezuelanos em Roraima ( PLN 27/2026 ). A matéria, que teve o senador Eduardo Braga (MDB-AM) como relator, ainda será analisada pelo Plenário do Congresso Nacional.

O valor do crédito será dividido entre os ministérios da Justiça e Segurança Pública (60% dos recursos), da Saúde (31,3%) e da Educação (8,7%). Os recursos serão aplicados nas áreas de educação, segurança pública, sistema prisional e saúde de Roraima, para compensar gastos extraordinários causados pelo intenso fluxo migratório.

Com informações da Agência Câmara de Notícias

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