WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
Sicredi
Portela FM
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Niederle
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Senado Federal

CCT aprova ligação gratuita para reclamação de usuário de serviço público

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) aprovou nesta quarta-feira (4) projeto que garante ligações gratuitas, de telefones...

04/11/2026 12h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Flávio Arns leu o relatório da senadora Daniella Ribeiro - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O senador Flávio Arns leu o relatório da senadora Daniella Ribeiro - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) aprovou nesta quarta-feira (4) projeto que garante ligações gratuitas, de telefones fixos ou celulares, para registrar reclamações e outras manifestações sobre serviços públicos. A proposta, do senador Irajá (PSD-TO), recebeu parecer favorável da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB). Se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para a Câmara dos Deputados. O relatório foi lido pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).

O PL 2.032/2020 altera o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público para assegurar a gratuidade das ligações feitas de telefones fixos ou celulares aos serviços de atendimento oferecidos por órgãos e entidades da administração pública. A medida vale para o registro de manifestações dos usuários e entrará em vigor na data de publicação da futura lei.

Acesso

Dados apresentados no parecer mostram que o número de linhas de telefonia fixa caiu de 41,8 milhões, em 2016, para 20 milhões, em 2025. No mesmo período, os acessos à telefonia móvel passaram de 244,1 milhões para mais de 270,2 milhões.

Também diminuiu o número de telefones de uso público, os chamados orelhões: de 839 mil, em 2016, para pouco mais de 38 mil, em 2025. O parecer informa que os contratos de concessão da telefonia fixa terminaram em dezembro de 2025 e que os orelhões deverão ser extintos até 2028.

Outro dado citado pela relatora é a redução dos preços máximos das ligações locais entre celulares. Segundo o relatório, o valor do minuto caiu nominalmente cerca de 12% entre 2016 e 2025, enquanto a inflação acumulada no período foi de quase 50%.

Atendimento

Segundo Daniella Ribeiro, os serviços de telecomunicações tiveram papel importante no atendimento a distância durante a pandemia de covid-19. A senadora também destaca a ampliação do uso de tecnologias de informação e comunicação na relação entre cidadãos e poder público, com iniciativas como assinaturas eletrônicas e serviços de Governo Digital.

Na justificativa do projeto, Irajá afirma que a gratuidade deve acompanhar a expansão da telefonia móvel. Para o senador, “carece de coerência a existência de serviços de atendimento gratuito no serviço público que sejam reservados apenas a ligações originadas de telefones fixos”.

Daniella considera que a proposta pode ampliar a participação, a proteção e a defesa dos usuários dos serviços públicos sem gerar aumento de despesas para o poder público. Para a relatora, é “incabível a colocação de limitação imotivada a seu uso”.

A relatora também acolheu emenda do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) para deixar explícito que as manifestações recebidas por telefone ou verbalmente durante atendimento presencial deverão ser reduzidas a termo, ou seja, registradas por escrito.

A mudança busca evitar dúvidas na interpretação da regra. Na redação original, a obrigação de registrar por escrito as manifestações verbais não mencionava expressamente aquelas feitas por telefone. Segundo Daniella, como as manifestações telefônicas são normalmente apresentadas oralmente, a nova redação deixa clara a necessidade de seu registro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Radiodifusão: solicitações de emissoras seguem para promulgação - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CCT aprova 41 concessões e renovações para emissoras de rádio
O PL 1.341/2026 foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos - Foto: Carolina Curi/Agência Senado Maior controle judicial sobre instituições de acolhimento de crianças vai à CCJ
- Foto: Carolina Curi/Agência Senado CDH aprova regras para internação de adolescentes com dependência química
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h16
21°
Chuvas esparsas Máxima: 23° - Mínima: 19°
22°

Sensação

8.42 km/h

Vento

98%

Umidade

Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Sala
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Folha Popular
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Portela FM
Lazzaretti
Sicoob
Vento Sul
Fitness
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Unimed
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Vento Sul
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Sala
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Portela FM
F&J Santos
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 3 segundos Pé-de-Meia Universitário deve começar em 2027 para aluno do CadÚnico
Há 2 horas CCT aprova 41 concessões e renovações para emissoras de rádio
Há 2 horas Maior controle judicial sobre instituições de acolhimento de crianças vai à CCJ
Há 2 horas CDH aprova regras para internação de adolescentes com dependência química
Há 2 horas CCT aprova incentivos para investimentos em pesquisa na saúde
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Vento Sul
APPATA
Sicredi
Sala
Portela FM
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Meganet
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 7 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 5 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
4
Há 6 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
5
Há 5 dias 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Sicoob
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Vento Sul
Fitness
Portela FM
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Portela FM
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Vento Sul
Lazzaretti
Folha Popular
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Sala
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Pizzaria Alcapone
Fitness
Meganet
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados