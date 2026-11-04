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Senado Federal

Confúcio defende integração das forças de segurança

Após a aprovação da PEC da Segurança Pública na terça-feira (3), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendeu nesta quarta-feira (4) a integração ent...

04/11/2026 17h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
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Após a aprovação da PEC da Segurança Pública na terça-feira (3), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendeu nesta quarta-feira (4) a integração entre as forças de segurança do país — com uma atuação coordenada entre União, estados e municípios — para o combate ao crime organizado.

Ele acrescentou que o compartilhamento de estruturas pode contribuir para a elucidação de crimes e a localização de foragidos.

— Se o Estado também não se organizar, vamos sair perdendo e estaremos sempre correndo atrás do prejuízo — disse o senador durante pronunciamento em Plenário.

Confúcio Moura afirmou que os municípios, por exemplo, podem aumentar sua participação na segurança pública com guardas municipais estruturadas e servidores treinados. E citou o caso da cidade de Ariquemes, em Rondônia, estado que o senador representa. Segundo ele, esse município se destaca por possuir uma corporação que atua de acordo com o modelo reconhecido pelo Ministério da Justiça.

— A gente pensa que o município não tem responsabilidade. Mas tem, sim, muita responsabilidade pela segurança pública do nosso país. Vai ser, realmente, um sistema de vasos comunicantes. Todo mundo ajudando: o federal, o estadual e o municipal — declarou.

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