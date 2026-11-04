Davi pedirá ajuda federal após senadores relatarem danos por chuvas em SC

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou em Plenário nesta quarta-feira (4) que vai solicitar ao Ministério da Integração Nacional apoio a cidades catarinenses atingidas por fortes chuvas. Davi fez o anúncio após relatos de senadores.

— Eu vou entrar em contato com o Ministério da Integração Nacional e com a Defesa Civil, para que o Estado brasileiro possa ajudar o povo de Santa Catarina, especialmente a região atingida — disse o presidente do Senado.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) informou que Chapecó, maior cidade do oeste de Santa Catarina, a vizinha Xanxerê e outras cidades da região sofreram prejuízos nesta quarta-feira.

— Uma espécie de ciclone arrancou telhados, postes. Foi uma desgraceira. Deixou milhares de casas sem energia elétrica — disse o senador.

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) comentou que eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais comuns. Pediu apoio a um projeto de sua autoria, com medidas para prevenir e reduzir os riscos de desastres ambientais. Segundo ele, o país costuma agir apenas depois que os problemas acontecem.

O PL 5.002/2023 cria uma política nacional, um sistema de gestão e um sistema de informações para melhorar a atuação dos governos antes, durante e após desastres naturais. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Davi prometeu pedir prioridade para o projeto ao presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA).



