Congresso prevê votar Orçamento de 2027 até 17 de dezembro

O Congresso Nacional deverá votar o Orçamento Geral da União para 2027 até o dia 17 de dezembro. O prazo faz parte do cronograma de análise da proposta anunciado nesta quarta-feira (4) pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator-geral do Orçamento, durante a sessão do Plenário do Senado.

Segundo o calendário divulgado, deputados e senadores poderão apresentar emendas ao projeto entre os dias 16 e 27 de novembro. A proposta será analisada pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) antes de seguir para votação em sessão conjunta do Congresso Nacional.

— Estamos criando condições para que possamos cumprir não só o relatório de receita, mas também o relatório preliminar e os relatórios setoriais, para que possamos chegar até o dia 17 de dezembro com a votação em Plenário do Orçamento de 2027 — afirmou.

Braga também informou que está em tratativas com o governo federal sobre ajustes legais que precisam ser realizados antes da votação do Orçamento.

Cronograma

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 ( PLN 24/2026 ) prevê as receitas e despesas da União para o próximo ano. Antes da votação do Orçamento, o Congresso deverá aprovar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 ( PLN 2/2026 ), que estabelece as metas e prioridades para a elaboração e execução orçamentária.

O cronograma prevê as seguintes datas:

16 a 27 de dezembro: prazo para apresentação de emendas;

prazo para apresentação de emendas; 1º a 2 de dezembro : votação do relatório da receita do Orçamento na CMO;

: votação do relatório da receita do Orçamento na CMO; 3 de dezembro : votação do relatório preliminar;

: votação do relatório preliminar; 7 a 10 de dezembro : votação dos relatórios setoriais, que analisam as despesas por áreas temáticas;

: votação dos relatórios setoriais, que analisam as despesas por áreas temáticas; Até 9 de dezembro : votação do relatório final da LDO na CMO;

: votação do relatório final da LDO na CMO; 16 de dezembro : votação na CMO do relatório geral, sob responsabilidade de Eduardo Braga.

: votação na CMO do relatório geral, sob responsabilidade de Eduardo Braga. 17 de dezembro:votação no Plenário do Congresso.

Os cronogramas completos podem ser consultados no portal do Congresso Nacional: LDO de 2027 e LOA de 2027 .