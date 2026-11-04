Davi Alcolumbre lamenta radicalismo e pede foco no país

Após uma discussão em Plenário sobre a redução da maioridade penal, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, fez críticas ao que chamou de "radicalismo" — que, segundo ele, se tornou um traço comum na política do país. Ele também pediu que os políticos tenham foco nos temas que são mais importantes para o país.

— Às vezes alguns colegas passam do debate a agressões em relação a esta Presidência, seja na tribuna ou em vídeos nas redes sociais, para conquistar apoiamento a esse radicalismo horrível que estamos vivendo no Brasil — protestou ele nesta quarta-feira (4).

Para Davi, é “um drama” presidir o Congresso Nacional no momento em que o país está "absolutamente dividido". O presidente da Casa criticou também pessoas que fizeram campanha eleitoral em frente ao Congresso proferindo ofensas contra ele. E citou uma liderança política que viajou ao Amapá para fazer campanha contra ele.

— Isso não é normal. A gente precisa respeitar todas as opiniões, o contraditório e as divergências. Mas está impossível! A rede social se tornou um instrumento de ofensas, agressões e mentiras. E você fica o todo tempo correndo atrás do prejuízo. Ninguém se preocupa com a honra e com a família da pessoa — lamentou.

Ele reiterou que as ofensas e os ataques contra instituições e a democracia, além das agressões pessoais, resultam em votos para muitos candidatos.

— Infelizmente, muitos atores políticos se promoveram e ganharam eleição ofendendo e agredindo as pessoas — ressaltou, acrescentando que muitos eleitos não apresentaram propostas.

Davi admitiu que nem sempre é possível agradar a todos, mas disse que é preciso ter foco nas ideias e no convencimento, além de evitar agressões, tendo o país como prioridade — seja em temas como infraestrutura, saúde, e educação ou economia.

Urnas eletrônicas

Em seu pronunciamento, o presidente do Senado e do Congresso também defendeu as urnas eletrônicas. Ao ironizar quem questiona esse sistema de votação, ele declarou que, "no primeiro turno, a urna [eletrônica] prestou".

Davi lembrou que o mesmo sistema de votação pelo qual Luiz Inácio Lula da Silva se reelegeu serviu para eleger "120 candidatos do partido do candidato que perdeu a eleição" a presidente e mais "vinte e tantos senadores" aliados desse mesmo candidato.

Ele disse que ainda espera "encontrar um que diga que a urna não prestou desde o primeiro turno".

— Todos nós somos obrigados a trazer o debate para um senso razoável de país. Estou pedindo que a gente possa usar os microfones para pensar o que queremos para as próximas gerações.