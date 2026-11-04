WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
Rádio Municipal
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Vento Sul
Tarzan
Niederle
Pizzaria Alcapone
APPATA
Unimed
Fitness
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Senado Federal

Davi Alcolumbre lamenta radicalismo e pede foco no país

Após uma discussão em Plenário sobre a redução da maioridade penal, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, fez críticas ao que cha...

04/11/2026 19h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Ele disse que
Ele disse que "alguns colegas passam do debate a agressões em relação a esta Presidência, na tribuna ou nas redes sociais" - Foto: Ton Molina/Agência Senado

Após uma discussão em Plenário sobre a redução da maioridade penal, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, fez críticas ao que chamou de "radicalismo" — que, segundo ele, se tornou um traço comum na política do país. Ele também pediu que os políticos tenham foco nos temas que são mais importantes para o país.

— Às vezes alguns colegas passam do debate a agressões em relação a esta Presidência, seja na tribuna ou em vídeos nas redes sociais, para conquistar apoiamento a esse radicalismo horrível que estamos vivendo no Brasil — protestou ele nesta quarta-feira (4).

Para Davi, é “um drama” presidir o Congresso Nacional no momento em que o país está "absolutamente dividido". O presidente da Casa criticou também pessoas que fizeram campanha eleitoral em frente ao Congresso proferindo ofensas contra ele. E citou uma liderança política que viajou ao Amapá para fazer campanha contra ele.

— Isso não é normal. A gente precisa respeitar todas as opiniões, o contraditório e as divergências. Mas está impossível! A rede social se tornou um instrumento de ofensas, agressões e mentiras. E você fica o todo tempo correndo atrás do prejuízo. Ninguém se preocupa com a honra e com a família da pessoa — lamentou.

Ele reiterou que as ofensas e os ataques contra instituições e a democracia, além das agressões pessoais, resultam em votos para muitos candidatos.

— Infelizmente, muitos atores políticos se promoveram e ganharam eleição ofendendo e agredindo as pessoas — ressaltou, acrescentando que muitos eleitos não apresentaram propostas.

Davi admitiu que nem sempre é possível agradar a todos, mas disse que é preciso ter foco nas ideias e no convencimento, além de evitar agressões, tendo o país como prioridade — seja em temas como infraestrutura, saúde, e educação ou economia.

Urnas eletrônicas

Em seu pronunciamento, o presidente do Senado e do Congresso também defendeu as urnas eletrônicas. Ao ironizar quem questiona esse sistema de votação, ele declarou que, "no primeiro turno, a urna [eletrônica] prestou".

Davi lembrou que o mesmo sistema de votação pelo qual Luiz Inácio Lula da Silva se reelegeu serviu para eleger "120 candidatos do partido do candidato que perdeu a eleição" a presidente e mais "vinte e tantos senadores" aliados desse mesmo candidato.

Ele disse que ainda espera "encontrar um que diga que a urna não prestou desde o primeiro turno".

— Todos nós somos obrigados a trazer o debate para um senso razoável de país. Estou pedindo que a gente possa usar os microfones para pensar o que queremos para as próximas gerações.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O assunto foi tema da audiência pública promovida nesta quarta-feira pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado (CTFC) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Uso de organizações sociais em contratos na saúde é questionado em audiência no Senado
Randolfe Rodrigues se manifesta no Plenário sobre viagem de Flávio Bolsonaro - Foto: Ton Molina/Agência Senado Davi vai analisar questões de Randolfe sobre situação de Flávio Bolsonaro
O assunto foi tema da audiência pública promovida nesta quarta-feira pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado (CTFC) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Uso de organizações sociais em contratos na saúde é questionado em audiência
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 23° - Mínima: 19°
21°

Sensação

1.04 km/h

Vento

98%

Umidade

APPATA
Sicoob
Sala
Folha Popular
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Pizzaria Alcapone
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Vento Sul
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Municípios
Região Noroeste - RS
Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
Barra do Guarita - RS
Barra do Guarita adquire Toyota Corolla para transporte de pacientes
Vento Sul
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Portela FM
Sala
Lazzaretti
Fitness
Pizzaria Alcapone
Últimas notícias
Há 56 minutos Anatel publica novas regras para prevenir fraudes por meio de SMS
Há 56 minutos SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Há 56 minutos Alcolumbre retira maioridade penal da pauta e vai aguardar Câmara
Há 1 hora Uso de organizações sociais em contratos na saúde é questionado em audiência no Senado
Há 2 horas Davi vai analisar questões de Randolfe sobre situação de Flávio Bolsonaro
F&J Santos
Fitness
Vento Sul
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Portela FM
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 7 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 5 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
4
Há 5 dias 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro
5
Há 6 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Vento Sul
Fitness
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Portela FM
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Meganet
Vento Sul
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Sala
Sicoob
Sicredi
Folha Popular
Ponto Grill
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados