WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Unimed
Meganet
F&J Santos
Vento Sul
Sala
Fitness
Niederle
Sicredi
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Portela FM
Ponto Grill
Economia

CNPE cria grupo para elaborar estratégia nacional de eletromobilidade

Iniciativa decorre do aumento da frota de veículos elétrico e híbrido

06/11/2026 14h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O aumento da frota de veículos elétricos e híbridos no país levou o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a aprovar a criação de um grupo de trabalho para ajudar na elaboração da Estratégia Nacional de Eletromobilidade.

Coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), o colegiado vai reunir subsídios técnicos e propostas para orientar a expansão do setor.

O grupo discutirá temas como infraestrutura de recarga, impactos sobre o sistema elétrico, cadeia de baterias, questões ambientais e mobilidade urbana.

Entre as tarefas estão avaliar a expansão da rede de carregamento, a sustentabilidade dos minerais usados em baterias e os efeitos do crescimento da frota sobre a demanda por energia.

O grupo terá prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, para elaborar um diagnóstico da eletromobilidade no país e apresentar propostas para a estratégia nacional.

Ao final dos trabalhos, será entregue um relatório ao CNPE.

Avanço do setor

A iniciativa ocorre em meio ao avanço das vendas de veículos eletrificados. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), foram emplacados 381,6 mil veículos leves elétricos ou híbridos entre janeiro e setembro de 2026, volume quase 70% superior ao registrado em todo o ano passado.

Do total, 303,4 mil unidades são veículos que dependem de recarga na rede elétrica, como os modelos totalmente elétricos e os híbridos plug-in, que representam cerca de 80% do mercado de eletrificados. Em setembro, os veículos responderam por 19,8% das vendas de automóveis leves no país.

De acordo com o MME, o crescimento do setor acompanha os cenários do Plano Nacional de Energia (PNE) 2055, que prevê maior participação da eletricidade nos transportes e aumento da demanda por minerais estratégicos usados na fabricação de baterias.

A tendência também exigirá investimentos em infraestrutura de recarga e na modernização das redes de distribuição de energia.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil FGC alerta para vazamento de dados de investidores e risco de golpes
© Tânia Rêgo/Agência Brasil IBGE abre seleção para mais de 27 mil recenseadores temporários
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Anatel publica novas regras para prevenir fraudes por meio de SMS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h15
29°
Parcialmente nublado Máxima: 27° - Mínima: 14°
31°

Sensação

4.03 km/h

Vento

57%

Umidade

Portela FM
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Folha Popular
Agro Niederle
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
F&J Santos
Meganet
Unimed
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Pizzaria Alcapone
APPATA
Vento Sul
Sicredi
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Eduardo Leite confirma presença na 5ª Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Brigada Militar apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Ponto Grill
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Unimed
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sala
Portela FM
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 59 minutos Enem: descanso deve ser prioridade nas horas que antecedem a prova
Há 2 horas CNPE cria grupo para elaborar estratégia nacional de eletromobilidade
Há 3 horas Aprendizagem de alunos com deficiência avança no Brasil
Há 5 horas Senado realiza congresso sobre direito parlamentar
Há 5 horas Prorrogadas MPs de subsídio ao diesel e crédito para agricultura familiar
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Unimed
Portela FM
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Sala
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Meganet
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 7 dias 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro Feira multissetorial será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro, em Tenente Portela, com entrada gratuita nos espaços da feira e nos shows
2
Há 6 dias Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos
3
Há 7 dias Projeto Acolher, Incluir e Proteger forma mulheres em cursos profissionalizantes
4
Há 6 dias Corinthians encerra jejum com vitória sobre o Mirassol: 2 a 0
5
Há 7 dias Areia espalhada sobre asfalto novo exige atenção dos motoristas em Tenente Portela
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Portela FM
Ponto Grill
Vento Sul
Portela FM
Sala
Sicoob
Pizzaria Alcapone
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Vento Sul
Sicredi
Sala
Meganet
Folha Popular
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sicoob
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados