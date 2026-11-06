WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Fitness
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Portela FM
Vento Sul
Sala
Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Senado Federal

Proibição de bloqueio de recursos do Fust está na pauta do Plenário de quarta

O Plenário vota nesta quarta-feira (11) projeto que impede bloqueio ou limitação de recursos destinados ao Fundo de Universalização dos Serviços de...

06/11/2026 18h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senadores também vão analisar proposta sobre a qualidade e a segurança dos implantes cirúrgicos - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senadores também vão analisar proposta sobre a qualidade e a segurança dos implantes cirúrgicos - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário vota nesta quarta-feira (11) projeto que impede bloqueio ou limitação de recursos destinados ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o Fust ( PLP 230/2025 ).

Do deputado Juscelino Filho (União-MA), a matéria também determina que esses recursos sejam usados para melhorar o acesso à internet nas escolas públicas, especialmente nas áreas rurais. Além disso, a proposta proíbe que o dinheiro do Fust seja reservado para emergências financeiras.

O projeto ainda prorroga até 2031 o benefício de redução de até 50% da contribuição ao Fust para empresas do setor que investirem recursos próprios em programas aprovados pelo conselho gestor do fundo.

O Fust é destinado a financiar a expansão de infraestrutura de comunicações, a conectividade de escolas públicas, a cobertura em áreas rurais e remotas e a conexão de pontos de interesse público. O fundo é financiado por empresas de telecomunicações, que contribuem com 1% de sua receita operacional bruta.

Implantes

Também consta da pauta do Plenário de quarta a proposta que estabelece regras para melhorar a qualidade e segurança dos implantes cirúrgicos ( PL 6.683/2025 ). Da deputada federal Laura Carneiro (MDB-RJ), o projeto proíbe o uso de materiais tóxicos e exige autorização prévia para produção, importação e venda desses produtos. Além disso, obriga a notificação de falhas nos implantes às autoridades sanitárias.

Na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), o projeto foi aprovado no mês de agosto, tendo a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) como relatora.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Alunos do ensino especial e regular assistiram gratuitamente a um filme com recursos de acessibilidade - Foto: Rodrigo Viana/Senado Federal Cinema Acessível Kids reuniu estudantes em cinema de Brasília
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Proibição de recursos bloqueio nos recursos do Fust está na pauta do Plenário de quarta
O Projeto de Lei Complementar (PLP) 109/2025, em pauta no Plenário, permite à ANP acesso a dados fiscais de empresas de combustíveis - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Fiscalização do setor de combustíveis está na pauta do Plenário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h15
24°
Chuvas esparsas Máxima: 27° - Mínima: 14°
25°

Sensação

6.08 km/h

Vento

89%

Umidade

Sala
Tarzan
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Folha Popular
Unimed
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Vento Sul
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Meganet
Pizzaria Alcapone
Municípios
Tenente Portela - RS
Eduardo Leite confirma presença na 5ª Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Brigada Militar apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Portela FM
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Fitness
Vento Sul
Tarzan
Últimas notícias
Há 22 minutos Cinema Acessível Kids reuniu estudantes em cinema de Brasília
Há 22 minutos Proibição de bloqueio de recursos do Fust está na pauta do Plenário de quarta
Há 22 minutos Justiça Eleitoral terá atendimento remoto em Libras
Há 53 minutos Proibição de recursos bloqueio nos recursos do Fust está na pauta do Plenário de quarta
Há 53 minutos Cursos populares ajudam mulheres a retomar estudos para o Enem
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Vento Sul
Unimed
Fitness
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Portela FM
Tarzan
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 6 dias Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos Abordagem resultou na apreensão de seis celulares que, segundo a ocorrência, seriam arremessados para o interior do estabelecimento prisional
2
Há 6 dias Corinthians encerra jejum com vitória sobre o Mirassol: 2 a 0
3
Há 6 dias Programa oferece cursos gratuitos sobre IA para professores
4
Há 6 dias Inscrições para Prêmio Desenvolvimento em Jogo terminam neste domingo
5
Há 6 dias Em 7 anos, Patrulha Maria da Penha acompanhou mais de 135 mil mulheres
Sicoob
Fitness
Portela FM
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Portela FM
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Folha Popular
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados