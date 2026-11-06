Plenário celebra 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa na próxima terça

Sessão especial nesta terça-feira (10) no Plenário celebrará os 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa (SGM).A homenagem, marcada para as 10h, atende a um requerimento do presidente do Senado,Davi Alcolumbre.

Criada em 1946,a Secretaria-Geral da Mesa é o órgão responsável por apoiar diretamente a Presidência e os parlamentares na condução do processo legislativo.às reuniões das comissões e aos encontros das lideranças partidárias no Senado e no Congresso Nacional.

Ao longo de oito décadas,a SGM acompanhou a modernização do Parlamento:acompanhou a transição dos papéis e registros feitos à mão para o uso de sistemas eletrônicos e digitais de votação e acompanhamento de projetos.

Exposição

A programação do dia começa às 9h,no Salão Azul,com a abertura de uma exposição histórica e a inauguração da Sala Sarah Abrahão.ex-secretários-gerais e servidores que marcaram a história do órgão receberão homenagens.

que fez história em 1972 ao se tornar a primeira mulher a assumir o comando da Secretaria-Geral da Mesa.

Lide

Na segunda-feira (9), às 10h, o Senado celebrará em sessão especial os 25 anos do Lide – Grupo de Líderes Empresariais . O evento foi requerido pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Fundado com o objetivo de aproximar empresários e estimular o desenvolvimento econômico, o Lide reúne lideranças empresariais de diferentes setores para promover debates, encontros, intercâmbio de experiências e oportunidades de negócios. A organização atua na articulação entre o setor privado e diferentes segmentos da sociedade, com iniciativas voltadas à discussão de temas relacionados à economia, à inovação, à gestão empresarial e ao desenvolvimento do país.