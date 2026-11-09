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Economia

Mercado eleva projeção da Selic para 13,75% em 2026

Expectativa para juros passa a coincidir com taxa atual, diz BC

09/11/2026 12h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O mercado financeiro elevou de 13,5% para 13,75% ao ano a projeção para a taxa básica de juros (Selic) ao final de 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (9) pelo Banco Central. Com a revisão, a expectativa dos analistas passou a coincidir com o atual nível da taxa, de 13,75% ao ano.

A aproximação entre a projeção para o fechamento do ano e a Selic em vigor é comum nos meses finais do calendário. Com poucas semanas restantes para o fim do ano, as estimativas do mercado tendem a convergir para o patamar vigente dos juros.

A revisão das projeções ocorre após a decisão mais recente do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic em 13,75% ao ano . Em comunicado divulgado após a reunião da semana passada, o Banco Central informou que as expectativas de inflação seguem acima da meta e que o cenário exige cautela na condução da política monetária.

Inflação

A revisão ocorreu em um cenário de inflação ainda acima do limite superior da meta contínua. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) permaneceu em 5,22% para 2026. Para 2027, a projeção subiu de 4,76% para 4,90%, na quarta alta consecutiva.

Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação é 3% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Na prática, o IPCA pode oscilar entre 1,5% e 4,5%.

A taxa básica de juros é o principal instrumento usado pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando o Copom aumenta a Selic, o crédito fica mais caro, o que reduz o consumo e os investimentos. Com menor demanda, a tendência é de desaceleração dos preços. Por outro lado, juros mais elevados dificultam a expansão da atividade econômica.

PIB

As projeções do mercado também indicam menor crescimento da atividade econômica. A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) - soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país - em 2026 caiu de 1,76% para 1,75%. Para 2027, a expectativa recuou de 1,20% para 1,15%.

Os dados mais recentes do IBGE mostram que o PIB cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores. No acumulado de quatro trimestres até junho, a economia registrou expansão de 1,9%.

Esses números representam apenas parte do desempenho da economia em 2026, enquanto as estimativas do Focus se referem ao resultado esperado pelo mercado para o conjunto do ano.

Câmbio

No mercado de câmbio, a projeção do Boletim Focus para o dólar no fim de 2026 passou de R$ 5,34 para R$ 5,35. Para 2027, a estimativa permaneceu em R$ 5,40.

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