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Saúde

Anvisa determina recolhimento de emagrecedor Ultra Shape

Produto não tem registro ou cadastro na vigilância sanitária

09/11/2026 12h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (9) a apreensão do emagrecedor Ultra Shape. O produto, segundo a Anvisa, não tem registro, notificação ou cadastro na vigilância sanitária. A medida foi publicada no Diário Oficial da União .

De acordo com a resolução, foi comprovado o anúncio de venda e comercialização do emagrecedor, fabricado por empresa desconhecida.

As ações de fiscalização – que incluem a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso do produto – aplicam-se a pessoas físicas e jurídicas e a veículos de comunicação.

A resolução também prevê a apreensão dos seguintes medicamentos fabricados pela empresa Ciência da Natureza Eireli: Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia); Garra D; Canela de Velho + Unha de Gato + Sucupira + Garra D; e Sucupira + Unha de Gato + Garra D.

Segundo a Anvisa, os medicamentos não possuem registro e a empresa não tem autorização para fabricar medicamentos. A Agência Brasil entrou em contato com a Ciência da Natureza Eireli e aguarda posicionamento.

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