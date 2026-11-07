Secretário estadual de Turismo destaca potencial da Região Celeiro e anuncia ações de divulgação

O secretário estadual de Turismo, Raphael Ayub, esteve em Tenente Portela nesta sexta-feira, 6 de novembro, onde participou de uma reunião com prefeitos da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) e acompanhou a abertura da 5ª Feira Negócios Daqui.

Durante entrevista à Folha Popular, Ayub destacou o turismo como uma alternativa de desenvolvimento econômico e geração de oportunidades para os municípios. Segundo ele, o Rio Grande do Sul possui 29 regiões turísticas, e o trabalho da Secretaria busca fortalecer os destinos, os empreendimentos e os empreendedores locais.

O secretário ressaltou que o desenvolvimento do setor depende da integração entre diferentes áreas, como saúde, educação e infraestrutura, além da participação da iniciativa privada. Para ele, hotéis, pousadas, restaurantes e centros de eventos têm papel fundamental na estruturação da atividade turística.

Salto do Yucumã como referência regional

Ao falar sobre o potencial turístico da Região Celeiro, Ayub destacou o Salto do Yucumã, localizado no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas. Ele lembrou que participou, em 2022, do processo de modelagem e concessão do parque à iniciativa privada.

O secretário afirmou que esteve recentemente no local para conversar com a gestão do empreendimento e que uma nova reunião com representantes do grupo responsável estava prevista para a semana seguinte à entrevista, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do projeto.

Na avaliação de Ayub, o Salto do Yucumã pode funcionar como um ponto de conexão entre diferentes destinos turísticos do Estado, atraindo visitantes interessados em natureza e aventura. Ele também apontou que as cheias do rio representam um desafio, pois interferem na visibilidade do salto ao longo do ano.

Ações de divulgação da região

Sobre os últimos meses da atual gestão estadual, o secretário afirmou que o governo pretende manter as atividades até o último dia do mandato. Entre as ações previstas para fortalecer o turismo regional, anunciou a realização de um famtour, com agências de viagens, operadoras e influenciadores digitais, entre o fim de novembro e o início de dezembro.

Também está prevista a produção de material audiovisual para divulgar os atrativos da Região Celeiro em feiras e eventos no Rio Grande do Sul, em outros estados e no exterior.

Ayub defendeu que os municípios mantenham o turismo entre suas prioridades, destacando o potencial da atividade para movimentar a economia regional. Segundo ele, a articulação entre o poder público e os empreendedores é fundamental para ampliar a presença da região nos roteiros turísticos.