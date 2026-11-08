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Educação

Ao vivo: professores comentam prova na live Resenha do Enem, às 19h30

Acompanhe os comentários da prova de linguagens e redação

08/11/2026 19h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Neste domingo (8), a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil , além de emissoras da Rádio Nacional .

Assista ao vivo:

A apresentação será dos jornalistas Daniel Ito e Camila Bairros. No estúdio participam os professores Vânia Benveneli (português), Guilherme Alves (literatura), Fernanda Bichuette (língua estrangeira) e Tiago Diana (história).

Linguagens e redação

Neste primeiro dia de provas , os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação . Os conteúdos cobrados englobam as seguintes disciplinas:

  • Português
  • Literatura
  • Inglês/Espanhol
  • Artes
  • Tecnologia da informação e comunicação
  • Educação física
  • História
  • Geografia
  • Filosofia
  • Sociologia

Cobertura especial

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepararam uma cobertura especial para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 , que tem seu primeiro dia marcado para este domingo (8) e o segundo para o domingo da próxima semana (15). A TV Brasil , a Rádio Nacional , a Agência Brasil , a Radioagência Nacional , o Canal Educação e a Rede Gov mobilizam suas equipes para acompanhar a movimentação nos locais das provas, orientar os candidatos e apresentar os acontecimentos relacionados ao exame, que é uma das principais portas de acesso ao ensino superior no país.

Além da live Resenha do Enem, a programação especial da EBC também reúne reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdo de serviço, com a participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) em diferentes regiões do país.

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