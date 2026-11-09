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Educação

Enem 2026: saiba quem tem direito à reaplicação do exame

Novas provas estão agendadas para 15 e 16 de dezembro

09/11/2026 20h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Os candidatos que perderam o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 e se enquadram em situações específicas previstas no edital (veja abaixo) poderão solicitar a reaplicação da prova entre 16 e 20 de novembro.

O pedido deve ser feito na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O ministro da Educação (MEC), Leonardo Barchini, anunciou que a reaplicação será nos dias 15 e 16 de dezembro para esses casos . Haverá apenas uma reaplicação do Enem correspondente a cada dia de prova.

No primeiro dia de aplicação, neste domingo (8), a taxa de candidatos que não compareceram ficou em 32% , dos mais de 5,05 milhões de inscritos confirmados. O percentual superou o de 2025 (27%).

Quem tem direito à reaplicação?

A) Participantes afetados por problemas logísticos.

São considerados fatores como:

  • desastres naturais que prejudiquem a aplicação do Enem devido ao comprometimento da infraestrutura do local;
  • falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;
  • erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

B) Participantes acometidos doenças infectocontagiosas listadas no edital na semana que antecedeu a prova.

O edital considera as seguintes doenças:

  • tuberculose,
  • coqueluche,
  • difteria,
  • doença invasiva por Haemophilus influenzae ,
  • doença meningocócica e outras meningites,
  • mpox,
  • influenza humana A e B,
  • poliomielite por poliovírus selvagem,
  • sarampo,
  • rubéola,
  • varicela (catapora);
  • covid-19.

Não poderá solicitar a reaplicação aquele participante que, neste domingo (8), alegou indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e precisou se ausentar em definitivo da sala, sem concluir as provas .

O MEC registrou a falta de energia em 39 locais de provas em três estados:

  • Amapá (2)
  • Minas Gerais (1)
  • Rio de Janeiro (36)

Por isso, os estudantes dessas localidades têm garantida a reaplicação das provas do Enem 2026.

Regras para solicitação

Primeiramente, o candidato deve entrar na Página do Participante do Enem, com login da plataforma Gov.br. Não será aceita a solicitação de reaplicação realizada fora deste endereço eletrônico ou fora do período de 16 e 20 de novembro .

O candidato deverá inserir, obrigatoriamente, um documento legível que comprove a condição que motivou a solicitação de reaplicação.

A documentação deve ser no formato PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2MB.

O Inep analisará cada situação individualmente.

Segundo dia de provas

Quem faltou ao primeiro dia do Enem deve fazer as provas do segundo dia normalmente, no próximo domingo (15) , e solicitar a reaplicação do exame somente para o dia em que esteve ausente.

Aplicação do Enem

Pela primeira vez, a aplicação do Enem ocorreu em mais de 1,9 mil municípios (1.901) , distribuídos pelas 27 unidades da Federação, com 14.868 locais de prova,15.494 coordenações e 184.095 salas.

O MEC informou que mais de 596 mil profissionais foram mobilizados para garantir a realização e segurança do exame em todo o país.

No primeiro dia, os participantes responderam a questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de redigirem a Redação, cujo tema foi “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal” .

No próximo domingo, os candidatos responderão a 90 questões objetivas, sendo 45 de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e 45 de matemática e suas tecnologias.

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