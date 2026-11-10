Sessão especial celebra os 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa

Sessão especial do Senado celebrou os 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa (SGM). A homenagem desta terça-feira (10) atendeu a requerimento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre,que apontou a "relevante contribuição da secretaria para o funcionamento institucional da Casa e para a consolidação do processo legislativo brasileiro".

Para o senador Izalci Lucas (PL-DF), que conduziu a solenidade, trata-se de um reconhecimento ao trabalho e à dedicação de profissionais que, ao longo de oito décadas, contribuíram para o funcionamento do Senado Federal, "de maneira correta, transparente e dentro das regras estabelecidas".

— Quando celebramos 80 anos de uma instituição, não estamos falando apenas de uma data, de uma estrutura administrativa ou de um conjunto de atribuições: estamos reconhecendo o trabalho de homens e mulheres que dedicaram e continuam dedicando suas vidas ao serviço público.

Participaram da sessão especial os senadores Flávio Arns (PSB-PR), Efraim Filho (União-PB) e Luis Carlos Heinze (PP-RS), a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, os ex-secretários-gerais da Mesa Sara Ramos de Oliveira, Claudia Lyra, Luiz Fernando Bandeira de Melo e Gustavo Saboia, além de servidores e ex-servidores do órgão.

Apoio direto

Criada em 1946, com a volta da democracia após o fim do Estado Novo, a SGM é responsável por apoiar diretamente a Presidência do Senado e os parlamentares na condução do processo legislativo. A secretaria dá suporte técnico às sessões no Plenário, às reuniões das comissões da Casa e aos encontros das lideranças partidárias no Senado e no Congresso Nacional.

Ao longo de oito décadas, a SGM acompanhou a modernização do Parlamento: a transição dos papéis e registros feitos à mão para o uso de sistemas eletrônicos e digitais de votação e acompanhamento de projetos.

Para o secretário-geral da Mesa, Danilo Aguiar, "a sessão especial coroa um ano de celebrações, de eventos importantes para a identidade da SGM e para o senso de espírito de equipe da secretaria". Ele salientou que o "trabalho de excelência" oferecido pela secretaria vai além das realizações das sessões do Plenário, já que esse serviço acontece muitas vezes fora do horário do expediente.

— Quando a gente vê um sistema de áudio tão bem cuidado, por exemplo, não é porque o Clair Viana [chefe do Serviço de Manutenção de Audiovisual de Plenários] aprecia o som, mas porque ele reconhece a importância que a fala tem no Parlamento. Esse painel maravilhoso do Plenário, outro exemplo, não foi uma conquista tecnológica só para embelezar o ambiente, mas uma inovação que traz informações mais completas, posiciona melhor os senadores, as orientações dos partidos e dos blocos, nas votações, além da matéria que está em discussão.

Danilo Aguiar afirmou ainda que o trabalho da SGM é “complexo, multifacetado e une pessoas distintas, no propósito de valorizar o mandato parlamentar, em benefício da sociedade brasileira”.

Lisura do Processo Legislativo

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) destacou a importância da SGM para a lisura do processo legislativo e frisou que uma série de contribuições decisivas do órgão ajudaram na construção e na consolidação da democracia brasileira. Na opinião do parlamentar, a SGM é a espinha dorsal do Senado e do processo legislativo do país, “por meio do seu conhecimento técnico, decisões inteligentes e uma vasta experiência profissional”.

— Longe dos holofotes, as mulheres e os homens da nossa secretaria garantem, desde 1946, as condições que permitem esta Casa cumprir sua missão institucional. A Secretaria Geral da Mesa acompanhou de perto as profundas transformações pelas quais passou o nosso país e a nossa democracia e, de forma ativa e muitas vezes decisiva em todas essas ocasiões, cumpriu com excelência seu papel de apoiar o Parlamento.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) observou que os cidadãos só veem os parlamentares na tribuna, os debates, as votações e decisões que repercutem em todo o país porque existe um trabalho realizado fora das transmissões da televisão, das fotografias ou das manchetes dos jornais.

— É o trabalho de quem reconhece a importância de servir o país. De quem organiza as votações, acompanha a tramitação das matérias, orienta a Presidência e garante que cada decisão seja tomada e registrada de acordo com as regras que sustentam o trabalho legislativo. Quem já teve a responsabilidade de presidir uma sessão, especialmente em momentos de debates intensos, sabe o valor do contato com profissionais tão preparados ao seu lado. Nessas horas, a experiência de todos os servidores, principalmente os da SGM, faz toda a diferença — declarou Damares.

Sala Sarah Abrahão

Antes da sessão especial, foi aberta a Exposição Comemorativa pelos 80 anos da Secretaria Geral da Mesa do Senado Federal e inaugurada a “Sala Sarah Abrahão”, que abriga as instalações principais da SGM. Localizado em frente ao Plenário do Senado Federal, o espaço homenageia a servidora Sarah Abrahão, primeira mulher a se tornar secretária-geral da Mesa do Senado.

Aprovado em setembro, o Projeto de Resolução ( PRS 51/2026 ) foi apresentado pela Comissão Diretora do Senado Federal, chefiada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Segundo o senador, a iniciativa é uma homenagem à servidora, “que personificou, por mais de meio século, a memória técnica, o rigor procedimental e a dedicação ao serviço público no Senado”.

Sarah Abrahão nasceu em Catalão (GO) em 1917. Ingressou no Senado em 1960 e foi a primeira mulher a se tornar secretária-geral da Mesa do Senado. Ela chefiou a SGM em duas ocasiões: de 1972 a 1973 e de 1975 a 1980. Sarah Abrahão faleceu em 2017. Sua neta, Sarah Abraão Tolentino declarou que a avó tinha o Senado como sua segunda casa e frisou que seu legado está presente em cada integrante da família.

— Ela deixou o legado de uma mulher guerreira, generosa e independente, que nunca deixou de olhar para o próximo — afirmou.

Participaram da solenidade os filhos de Sarah Abraão, Cláudia Abraão e Cláudio Abraão Tolentino, o secretário-geral da Mesa, Danilo Aguiar, ex-secretários-gerais da Mesa: Sara Ramos de Oliveira, Luiz Fernando Bandeira de Mello, Cláudia Lyra e Gustavo Saboia, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, além de servidores e ex-servidores da SGM.

O senador Izalci Lucas (D) presidiu a sessão, ao lado do senador Laércio Oliveira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Damares Alves discursou em homenagem aos servidores da Secretaria-Geral da Mesa - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Plenário do Senado durante a sessão especial pelos 80 anos da SGM - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Danilo Aguiar, secretário-geral da Mesa, também discursou - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, ex-secretário-geral da Mesa, na sessão especial - Foto: VALTERJR

Ex-secretária-geral da Mesa, Cláudia Lyra discursou da tribuna - Foto: VALTERJR

Gustavo Sabóia, ex-secretário-geral da Mesa, na sessão pelos 80 anos da SGM - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado