WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Meganet
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Niederle
Sicoob
Portela FM
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Senado Federal

É falso que Senado esteja votando às pressas a reforma do Código Civil

Uma mensagem compartilhada por meio de aplicativos de mensagem afirma que o Senado pode votar um novo Código Civil às pressas “sem que ninguém tenh...

10/11/2026 15h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: SARAREIS
- Foto: SARAREIS

Uma mensagem compartilhada por meio de aplicativos de mensagem afirma que o Senado pode votar um novo Código Civil às pressas “sem que ninguém tenha lido o texto final”. Isso é falso.

O Senado não está votando às pressas a reforma do Código Civil e o texto da proposta está disponível para consulta pública. O projeto ( PL 4/ 2025 ) segue as etapas previstas no Regimento Interno da Casa e já foi objeto de estudos, debates e audiências públicas.

O que é a reforma do Código Civil?

O PL 4/2025propõe atualizar o Código Civil brasileiro, legislação que estabelece regras sobre direitos e deveres das pessoas em diversas situações da vida cotidiana. Trata de temas como casamento, união estável, divórcio, herança, contratos, propriedade e direitos no ambiente digital.

A proposta foi elaborada a partir do trabalho de uma comissão de juristas responsável por estudar a legislação atual e sugerir alterações. A comissão foi instalada em 4 de setembro de 2023 e concluiu seus trabalhos em 12 de abril de 2024.

O projeto ainda está em discussão e pode sofrer modificações ao longo de sua tramitação.

Projeto segue tramitação regular no Senado

Ao contrário do que sugere a mensagem, o PL 4/2025 não está sendo submetido a uma votação apressada ou sem conhecimento público.

Desde 24 de setembro de 2025, a proposta está em análise na comissão temporária criada para examinar a reforma do Código Civil. O colegiado, formado por senadores, é responsável por discutir o conteúdo, avaliar as emendas apresentadas e elaborar um parecer sobre o projeto.

Neste momento, a matéria está sob a relatoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O último andamento registrado foi o recebimento das emendas de nº 889 a 893, de autoria do Senador Zequinha Marinho (PODE-PA).

A apresentação de emendas não significa que elas tenham sido incorporadas automaticamente ao texto. As sugestões de alteração precisam ser analisadas e votadas.

Se for aprovada pela comissão temporária, a proposta ainda precisará cumprir as demais etapas legislativas regimentais, incluindo a apreciação pelo Plenário do Senado e a análise pela Câmara dos Deputados. Se houver alterações, o texto poderá retornar ao Senado.

A comissão tem reunião marcada para o dia 18 de novembro, às 14h30, para discutir o calendário da comissão até o encerramento dos trabalhos. Veja aqui a pauta .

Textos, emendas e debates estão disponíveis ao público

Também não procede a afirmação de que o Senado possa votar a reforma sem que a população tenha acesso ao conteúdo da proposta.

O texto do PL 4/2025, as emendas, os pareceres e os registros de tramitação são documentos públicos e podem ser consultados nos canais oficiais do Senado Federal.

Além disso, os debates realizados nas comissões podem ser acompanhados pela população, por meio das transmissões, gravações das reuniões e audiências públicas e também das notas taquigráficas.

Veja os canais oficiais:

  • Página do PL 4/2025 :reúne o texto da proposta, emendas, documentos e histórico de tramitação.
  • Comissão Temporária da Reforma do Código Civil :apresenta informações sobre a composição, as reuniões e os trabalhos do colegiado. É possivel também ler as notas taquigráficas e ver o vídeo na integra de todas as reuniões.
  • Senado Multimídia :mostra transmissões e registros audiovisuais de atividades legislativas, incluindo debates e audiências públicas.

Esses mecanismos permitem que qualquer cidadão acompanhe o andamento da proposta e conheça os argumentos apresentados durante sua discussão.

Mensagem não é uma comunicação oficial do Senado

A publicação compartilhada nas redes sociais também utiliza uma imagem que não retrata uma sessão do Senado Federal e que não foi produzida pelas fontes oficiais da instituição.

Para evitar a circulação de informações falsas, é importante verificar a origem das mensagens e consultar os registros oficiais antes de compartilhar conteúdos sobre projetos de lei.

Recebeu alguma informação duvidosa sobre projetos de lei ou sobre as atividades do Senado Federal? Entre em contato com oSenado Verifica,serviço oficial de combate à desinformação da instituição, pelo WhatsApp 61 98190-0601.

O Senado Verifica já publicou matéria explicando o que está em debate. Confira aqui .

Veja também o conteúdo especial daAgência Senado:

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Para Paulo Paim, cotas ajudam a corrigir desigualdades históricas
Pontes: Aeroclubes são importantes para a formação de pilotos, mas correm riscos com pressões imobiliárias - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CI: projeto protege aeroclubes de remoção sem necessidade comprovada
Jaime Bagattoli afirma que a concessão pode inviabilizar Rondônia e o Acre e prejudicar o Amazonas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CI pede auditoria em concessão rodoviária entre RO e MT
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h15
25°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
25°

Sensação

12.17 km/h

Vento

50%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Fitness
Agro Niederle
Folha Popular
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Portela FM
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Sala
Sicoob
Sicredi
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sala
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Festival Danças Daqui distribui R$ 42 mil a seis entidades culturais de Tenente Portela
Rádio Municipal
Unimed
Vento Sul
Ponto Grill
Portela FM
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sala
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 3 minutos Para Paulo Paim, cotas ajudam a corrigir desigualdades históricas
Há 3 minutos CNU 2025: governo republica edital com novas listas de espera
Há 3 minutos Anvisa determina apreensão de suplementos alimentares
Há 34 minutos É falso que Senado esteja votando às pressas a reforma do Código Civil
Há 34 minutos Dinheiro esquecido no sistema financeiro ultrapassa R$ 6 bilhões
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Meganet
Unimed
Portela FM
Mais lidas
1
Há 3 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 6 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
3
Há 3 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
4
Há 6 dias Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira
5
Há 5 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Fitness
Pizzaria Alcapone
APPATA
Agro Niederle
Sala
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Vento Sul
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Portela FM
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Vento Sul
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Sala
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Folha Popular
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados