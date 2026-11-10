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Para Paulo Paim, cotas ajudam a corrigir desigualdades históricas

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), a importância das políticas de ação afirmativa para am...

10/11/2026 16h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), a importância das políticas de ação afirmativa para ampliar o acesso à educação e ao serviço público. O parlamentar relatou encontro com integrantes da primeira turma de servidores cotistas do Senado Federal, aprovados no concurso de 2022. Para Paim, a presença desses servidores na instituição representa a concretização de uma luta histórica pela inclusão e pela igualdade de oportunidades.

— As cotas não são privilégios de ninguém: são instrumentos de justiça social, mecanismos para corrigir desigualdades históricas. Ao contrário do que alguns dizem, as cotas são para brancos, negros, indígenas, quilombolas, vulneráveis, são para os pobres. Visam a garantir que todos tenham oportunidades reais de acesso à educação, ao trabalho e aos espaços de decisão — disse.

Paim relacionou a trajetória da política de cotas à atuação de movimentos sociais e de parlamentares que defenderam as ações afirmativas, entre eles o ex-senador Abdias Nascimento. Ao mencionar a Lei de Cotas , destacou dados do Censo da Educação Superior de 2024, segundo os quais 134 mil estudantes ingressaram no ensino superior por meio das cotas naquele ano.

Homenagem aos servidores

O senador também prestou homenagem aos servidores da Secretaria-Geral da Mesa (SGM), que completou 80 anos . Como não pôde participar da sessão comemorativa realizada pela manhã, Paim registrou agradecimento aos profissionais que atuam no funcionamento do Plenário, das comissões e das votações. Ele ressaltou que o trabalho dos servidores, inclusive dos terceirizados, é fundamental para o funcionamento do Senado e para a elaboração das leis.

— O trabalho dessas pessoas acontece longe dos holofotes, mas éfundamental para o país. Por trás de cada lei aprovada, de cada direito conquistado e de cada decisão que melhora a vida de milhões de pessoas, está um pouco de cada um de vocês — declarou.

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