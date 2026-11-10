WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Pizzaria Alcapone
Unimed
APPATA
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Niederle
Economia

Caixa passa a pagar prêmios de loterias via Pix em apostas digitais

Nova modalidade permite resgatar ganhos de até R$ 2.428,80

10/11/2026 17h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Os apostadores que fizerem jogos eletrônicos na Caixa Loterias e ganharem prêmios pequenos poderão receber o dinheiro via Pix. A novidade permite que os apostadores recebam diretamente na conta vinculada à chave informada valores de até R$ 2.428,80.

A instituição também atualizou o processamento de pagamentos com cartão de crédito nos canais digitais, que passa a ser realizado pela plataforma Azulzinha.

Resgate pelo Pix

A nova funcionalidade está disponível exclusivamente para apostas feitas pelo portal ou aplicativo oficial das Loterias Caixa. O procedimento pode ser realizado diretamente na plataforma, sem a necessidade de comparecer a uma agência ou casa lotérica para solicitar o pagamento dentro do limite estabelecido.

Para receber o prêmio, o apostador deve seguir estas etapas:

Acessar o portal ou aplicativo das Loterias Caixa.

Entrar na área “C”.

Localizar a aposta premiada.

Selecionar a opção “Resgatar Prêmio”.

Escolher “Pix” como forma de recebimento.

Informar a chave Pix para o crédito do valor.

Após o pedido, o cliente poderá acompanhar o andamento do resgate na própria seção “Minhas Apostas”.

Limite de pagamento

O pagamento via Pix está disponível para premiações de até R$ 2.428,80, conforme as condições estabelecidas pela Caixa.

A novidade não altera as regras de recebimento para apostas realizadas presencialmente. Quem registrar jogos em casas lotéricas e for contemplado deverá seguir os procedimentos tradicionais de resgate.

Nesses casos, é necessário apresentar o recibo original da aposta premiada e um documento de identificação com CPF em uma agência da Caixa, conforme as regras de pagamento.

Cartão de crédito

Outra mudança anunciada pela instituição envolve o processamento dos pagamentos de apostas com cartão de crédito nos canais digitais.

Desde segunda-feira (9), a Azulzinha passa a ser responsável pelo processamento dessas operações, substituindo o Mercado Pago, cuja opção fica inoperante.

Os apostadores poderão utilizar cartões de crédito da Caixa ou de outras instituições financeiras, desde que sejam das seguintes bandeiras: Elo; Visa; Mastercard; American Express.

Para realizar o pagamento, o usuário deverá selecionar a opção de cartão de crédito durante a aposta, cadastrar ou escolher um cartão já registrado, conferir os dados, informar o código de segurança e confirmar a operação.

Como confirmar?

Depois de concluir o pagamento, o apostador poderá consultar a situação da transação na área “Minhas Compras”.

É importante verificar se a operação foi concluída e se a aposta aparece com o status “efetivada”. Somente após essa confirmação o jogo estará registrado para participação no sorteio.

A mudança amplia as alternativas de pagamento disponíveis nas plataformas digitais e acrescenta uma nova opção para o recebimento de prêmios, sem modificar as regras dos sorteios ou as probabilidades de premiação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Trabalhador poderá autorizar bancos a consultar extrato do FGTS
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Dweck defende regulação tecnológica e papel indutor do Estado
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Dinheiro esquecido no sistema financeiro ultrapassa R$ 6 bilhões
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h15
17°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
17°

Sensação

4.43 km/h

Vento

79%

Umidade

F&J Santos
Sicoob
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sala
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Portela FM
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Folha Popular
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Sala
APPATA
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Vento Sul
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Festival Danças Daqui distribui R$ 42 mil a seis entidades culturais de Tenente Portela
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Vento Sul
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Pizzaria Alcapone
Últimas notícias
Há 51 minutos Instituição Fiscal Independente celebra dez anos de criação
Há 51 minutos Chico Rodrigues comemora aprovação da PEC da Segurança Pública
Há 51 minutos Comissão altera MP de renegociação de dívidas rurais para ampliar beneficiários
Há 51 minutos MEC aprova diretrizes para uso de IA em cada etapa da educação
Há 1 hora Senado aprova sessão especial em homenagem ao navegador Amyr Klink
Vento Sul
F&J Santos
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Portela FM
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 3 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 6 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
4
Há 7 dias Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira
5
Há 5 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Vento Sul
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
Unimed
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Vento Sul
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Sicoob
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados