Dweck defende regulação tecnológica e papel indutor do Estado

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ester Dweck, defendeu nesta terça-feira (10) a necessidade de o Estado regular as novas ferramentas tecnológicas, subordinando-as a decisões humanas.

Dweck participou da abertura da 12ª Semana de Inovação, evento que será realizado até a quinta-feira (12) na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília.

“Há quem ache que a tecnologia deveria substituir as pessoas. Nós achamos que ela deve ser usada para apoiar as pessoas. Deve ser centrada nas pessoas e, princi palmente, ser regulada e totalmente subordinada a decisões humanas”, disse a ministra.

A declaração da ministra se insere nos debates travados em todo o mundo sobre a importância de os Estados regulamentarem o emprego da inteligência artificial (IA) , das plataformas digitais e de avanços como as neurotecnologias .

Para a ministra, a tecnologia deve estar a serviço das pessoas, inclusive na administração pública, onde pode contribuir para tornar a prestação de serviços mais ágil e eficiente .

Ela afirma que o governo federal tem se esforçado para reunir informações e oferecer um atendimento mais “personalizado” aos cidadãos, contemplando necessidades específicas de cada grupo.

“Temos trabalhado muito a parte de integração de bases de dados para conseguirmos [prestar um serviço mais] personalizado – o que não significa individualismo, mas, sim, sabermos que, em um país tão desigual [quanto o Brasil], não podemos tratar todos de forma igual”.

A ministra destacou que a modernização da gestão pública precisa caminhar lado a lado com a garantia da soberania nacional , o fortalecimento da democracia e a redução das desigualdades sociais no país.

“Se queremos ser um país desenvolvido, cabe ao Estado ser este polo indutor, coordenar as ações que fazem o país caminhar em direção ao que as pessoas querem.”

Inovação

Promovida anualmente pela Enap, a Semana de Inovação discute o papel do Estado diante dos desafios e preocupações contemporâneas.

Com o mote O Futuro é Coletivo: Colaborar para Imaginar e Realizar Futuros Sustentáveis e Inclusivos , a edição deste ano prevê mais de 400 horas de programação gratuita, presencial e on-line, entre palestras, oficinas e mesas-redondas.

Paralelamente, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos realiza a terceira edição do seminário internacional States of the Future [Estados do Futuro, em inglês].

O encontro discute, entre outros temas, como o Estado pode se preparar para as mudanças climáticas, o avanço da inteligência artificial e o envelhecimento da população.

De acordo com a presidenta da Enap, Betânia Lemos, o objetivo dos dois eventos é reunir especialistas e autoridades do Brasil e do mundo, estimular reflexões e, assim, buscar traçar novos caminhos para a gestão pública.

“Não basta só sonhar. Tampouco executar sem saber para onde vamos. A inovação pública acontece justamente no encontro entre a imaginação e a realização”, comentou Betânia durante a cerimônia de abertura da Semana de Inovação

A presidenta da Enap frisou que a inovação no setor público não é tarefa exclusiva dos governos.

“As melhores soluções nascem do encontro de quem está dentro com quem está fora do Estado […] E o futuro se constrói agora, nas decisões que tomamos hoje; no orçamento que aprovamos; nas políticas que desenhamos”, finalizou Betânia.

A programação completa da Semana da Inovação está disponível no site do evento.