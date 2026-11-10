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Senado Federal

Confúcio homenageia servidores pelos 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário, homenageou os servidores da Secretaria-Geral da Mesa (SGM) pelos 80 anos de criaç...

10/11/2026 18h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário, homenageou os servidores da Secretaria-Geral da Mesa (SGM) pelos 80 anos de criação do setor, tema de sessão especial no Senado nesta terça-feira (10). O parlamentar ressaltou que o trabalho técnico é essencial para o funcionamento das sessões e para a formalização das decisões tomadas na Casa.

— Os técnicos daqui do Senado, o seu corpo funcional técnico, são de altíssimo nível, e a Secretaria-Geral da Mesa é uma elite muito especial. Realmente são pessoas de extraordinário conhecimento na área dos regimentos — disse.

O senador ressaltou o auxílio prestado à Presidência durante as sessões, principalmente diante de dúvidas relacionadas ao Regimento Interno e à Constituição.

— Eu mesmo reconheço esse trabalho técnico altamente especializado que eles têm e sou grato, na minha área de competência, por receber tudo prontinho para assinar. Tiro o chapéu para essa equipe fantástica, que mereceu essa sessão especial de hoje — declarou.

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