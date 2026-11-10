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Economia

Trabalhador poderá autorizar bancos a consultar extrato do FGTS

Serviço da Caixa permite compartilhar dados por até 90 dias

10/11/2026 18h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal passou a permitir nesta terça-feira (10) que trabalhadores autorizem instituições financeiras a consultar informações do extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O serviço pode ser usado para comprovar renda ou vínculo empregatício em operações financeiras .

Com a novidade, o trabalhador não precisa mais baixar, imprimir e entregar o extrato do FGTS ao banco ou à instituição financeira. As informações são consultadas diretamente na base do fundo, desde que haja autorização expressa do titular da conta.

Segundo a Caixa, a medida busca tornar a comprovação de renda e de vínculo de trabalho mais prática e segura , além de reduzir o risco de apresentação de documentos adulterados ou com informações inconsistentes.

Entre as principais características do serviço estão:

  • Gratuidade: não há cobrança pela autorização;
  • Escolha do trabalhador: o titular define quais instituições podem consultar os dados;
  • Prazo: a autorização vale por 90 dias;
  • Cancelamento: a permissão pode ser revogada a qualquer momento;
  • Histórico: as instituições autorizadas podem consultar os depósitos dos últimos 12 meses;
  • Privacidade: o serviço não permite consultar o saldo total da conta.

Como funciona

A autorização é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo FGTS ou presencialmente, em uma agência da Caixa. O trabalhador pode escolher quais instituições financeiras poderão consultar os dados .

A permissão tem validade de 90 dias e pode ser cancelada a qualquer momento. Com a autorização, as instituições habilitadas poderão acessar o histórico dos depósitos realizados nos últimos 12 meses.

O acesso permite que os bancos verifiquem informações relacionadas ao vínculo de trabalho e à renda declarada pelo cliente, auxiliando na avaliação de risco e na prevenção de fraudes.

O serviço permite consultar informações específicas da conta vinculada ao FGTS , mas não libera o acesso ao saldo total do trabalhador . Essa informação continua disponível exclusivamente para consulta do titular pelo aplicativo FGTS.

    Habilitação dos bancos

    Para utilizar a ferramenta, as instituições financeiras precisam primeiro ser habilitadas pela Caixa. A solicitação deve ser encaminhada por e-mail corporativo para o endereço [email protected] , acompanhada da documentação exigida no Manual Operacional.

    Depois da habilitação, a instituição passa a integrar a lista de agentes financeiros que podem ser autorizados pelos trabalhadores.

    Inclusão financeira

    De acordo com a Caixa, o compartilhamento de informações diretamente da base do FGTS também pode contribuir para a inclusão financeira.

    Com dados mais confiáveis sobre renda e vínculo empregatício, as instituições financeiras podem avaliar melhor o perfil dos clientes e oferecer serviços mais adequados às suas necessidades .

    O manual com as orientações para as instituições está disponível no site da Caixa, na seção de downloads, e no portal do FGTS, na área de destaques, em “Consulta Extrato FGTS”.

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