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Economia

Nova plataforma do MDIC identificará oportunidades de comércio com UE

Pasta também lança ferramenta para entrada de investimentos no Brasil

10/11/2026 21h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou nesta terça-feira (10) duas plataformas digitais para facilitar o comércio exterior e a entrada de investimentos no país.

A Conecta Brasil–União Europeia (UE) reúne informações para empresas interessadas em acessar o mercado europeu. A pasta também lançou a segunda fase da Janela Única de Investimentos , com novos serviços para orientar investidores estrangeiros no Brasil.

As iniciativas foram desenvolvidas em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e buscam reduzir a burocracia, centralizar informações e ampliar as oportunidades para empresas brasileiras e investidores internacionais.

Acesso à Europa

Oferecida no Portal Gov.br, a plataforma Conecta Brasil–UE foi criada para apoiar principalmente micro, pequenas e médias empresas na identificação de oportunidades comerciais abertas pelo Acordo Mercosul–União Europeia.

A ferramenta transforma o conteúdo do acordo e seus anexos jurídicos em informações práticas sobre:

  • Tarifas e cotas de importação;
  • Cronogramas de redução tarifária;
  • Regras de origem dos produtos;
  • Exportação de bens e serviços;
  • Compras governamentais e investimentos;
  • Propriedade intelectual;
  • Requisitos regulatórios e ambientais da União Europeia;
  • Programas de apoio à internacionalização.

A plataforma também conta com a ExportAI, solução de inteligência artificial que usa o próprio texto do acordo como base para responder a dúvidas sobre tarifas preferenciais, regras de origem e condições para acesso aos benefícios comerciais.

A União Europeia reúne 27 países e cerca de 450 milhões de consumidores. O bloco é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e representa um dos principais mercados para a diversificação das exportações brasileiras.

Novos serviços

Em funcionamento desde março, a Janela Única de Investimentos recebeu um segundo módulo com novas funcionalidades para facilitar o planejamento e a execução de negócios por investidores estrangeiros.

Uma das novidades é a Área do Investidor, que permite acompanhar os serviços pedidos pela plataforma. Também foram incluídos caminhos para iniciar a emissão de Cadastro de Pessoa Física (CPF) de cidadãos estrangeiros e de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) para empresas estrangeiras.

Entre os serviços e funcionalidades incorporados estão:

  • Acompanhamento de pedidos na Área do Investidor;
  • Integração do sistema de Ex-tarifário;
  • Login Único Gov.br;
  • Orientações para emissão de CPF e CNPJ de estrangeiros;
  • Registro de fertilizantes;
  • Registro de marcas, patentes e contratos de transferência de tecnologia;
  • Informações sobre remessas de capital;
  • Serviços de apoio ao investidor oferecidos pela ApexBrasil;
  • Orientações para obtenção de visto temporário de trabalho;
  • Guias sobre incentivos fiscais e isenções tarifárias.

A plataforma também reúne informações sobre oportunidades de mercado, tendências e setores prioritários, além de permitir que investidores acessem serviços e parceiros para estruturar seus projetos no país.

Investimentos estrangeiros

O lançamento da nova etapa ocorre em um período de entrada expressiva de capital estrangeiro no Brasil. Segundo dados do Banco Central citados pelo MDIC, o Investimento Estrangeiro Direto (IED) alcançou US$ 85 bilhões em 2025, maior resultado dos últimos dez anos.

Em 2026, até setembro, o saldo chegou a US$ 75,7 bilhões. O IED corresponde a investimentos relacionados à participação em atividades econômicas no país.

Próximas etapas

Instituída pelo Decreto 12.615/2025 , a Janela Única de Investimentos foi desenvolvida pelo MDIC em parceria com o BID. A proposta é integrar sistemas governamentais e serviços do setor privado para reduzir etapas e facilitar operações.

O governo prevê iniciar, em 2027, o desenvolvimento do terceiro módulo da plataforma. A próxima fase deverá ampliar a integração entre sistemas públicos, incorporar novos serviços e aperfeiçoar as funcionalidades existentes, com atenção a setores estratégicos da economia e às diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB).

As duas plataformas integram a estratégia do governo para ampliar a participação de empresas brasileiras no comércio internacional e tornar o país mais acessível a investidores estrangeiros.

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