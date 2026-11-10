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Senado Federal

Zequinha Marinho defende medida provisória de renegociação de dívidas rurais

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), defendeu a aprovação da MP 1.376/2026 , medida provi...

10/11/2026 21h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), defendeu a aprovação da MP 1.376/2026 , medida provisória que trata da renegociação de dívidas de produtores rurais. Ele alertou para o prazo dessa MP, que se encerra nesta quarta-feira (11).

A matéria foi aprovada nesta terça-feira na comissão mista (formada por senadores e deputados federais) encarregada de analisá-la. Agora o texto segue para votação nos Plenários da Câmara e do Senado.

— Dos cerca de R$ 100 bilhões anunciados pela medida provisória do governo federal para atender os produtores, apenas R$ 14,34 bilhões foram efetivamente renegociados, distribuídos em pouco mais de 27 mil operações. Em outras palavras, somente 14% do resultado esperado foi alcançado. Ficam 86% em aberto — disse.

Zequinha defendeu mudanças no texto, com a inclusão de pequenos e médios produtores, a ampliação dos limites de renegociação, a redução das taxas de juros e o aumento dos prazos para pagamento. O senador também avalia que as dificuldades provocadas pela queda dos preços dos produtos e pelo aumento dos custos de produção devem ser consideradas.

O produtor rural brasileiro não pode continuar sendo punido por regras que ignoram a realidade do campo. Precisamos garantir segurança jurídica, crédito acessível e condições para que o setor agropecuário continue sendo um dos grandes pilares da economia nacional.

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