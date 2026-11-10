Sérgio Petecão faz balanço de atuação no Senado

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), apresentou um balanço de sua atuação parlamentar — incluindo os recursos destinados ao Acre ao longo de 16 anos de mandato. Ele afirmou ter destinado mais de R$ 1 bilhão em emendas aos 22 municípios do estado, com investimentos nas áreas de saúde, infraestrutura, agricultura familiar e educação (com destaque para a criação da Universidade Federal do Vale do Juruá).

— Na saúde, nós investimos mais de R$ 300 milhões; na infraestrutura, mais de R$255 milhões. Ajudamos o povo da agricultura: somente na agricultura familiar, foram mais de R$ 200 milhões. Fizemos um trabalho junto à educação do meu estado, em que fizemos um investimento de mais de R$ 100 milhões, além de investimentos em outras áreas, inclusive nas ações sociais, na segurança, no turismo. E eu fui o parlamentar que mais alocou recursos na Universidade Federal do Acre.

Além disso, Petecão mencionou propostas apresentadas por ele, entre elas uma sobre regularização de terras. O senador ressaltou ainda sua atuação na Comissão de Segurança Pública (CSP), da qual foi presidente.

— Também criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Penal, que é uma luta dessa classe. Graças a Deus, nós conseguimos criar essa frente, uma frente que hoje tem ajudado, e ajudado muito, para que a gente possa debater os temas de interesse da nossa polícia penal.