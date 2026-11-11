Magno Malta critica questão do Enem sobre misoginia em sermões medievais

O senador Magno Malta (PL-ES), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), criticou uma questão do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) relacionando discursos religiosos medievais à misoginia. O parlamentar afirmou ter apresentado um voto de repúdio no Senado e protocolado na Procuradoria-Geral da República (PGR) e no Ministério Público Federal (MPF) um pedido de apuração sobre o conteúdo da prova.

A questão criticada por Malta se baseava em um trecho do livro História do Medo no Ocidente: 1300—1800, do historiador francês Jean Delumeau. O trecho refere-se a sermões de ordens religiosas do século 13 que afirmavam que “a mulher é um ser predestinado ao mal”. A escolha do tema foi criticada por influenciadores cristãos nas redes sociais.

—Essa prova do Enem está dentro do Ministério da Educação desse governo totalitário que nós já vivemos, um governo ditador, um governo que fez uma reforma tributária ideológica. E essa prova do Enemé o quê, afinal de contas, senão uma prova misógina e um ataque à fé cristã? Nós precisamos tomar providência— afirmou.

Fake news

Magno Malta também comentou o arquivamento do inquérito das fake news, determinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. Para o senador, o arquivamento deveria levar à anulação das condenações e das medidas impostas aos investigados, que, segundo ele, continuam usando tornozeleira eletrônica.