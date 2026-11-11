CDH aprova ampliação da Justiça gratuita para vítimas de crimes

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (11) projeto que amplia o acesso à Justiça gratuita para vítimas de determinados crimes e pessoas com doenças graves, sem exigir comprovação de insuficiência de recursos.

O projeto de lei (PL) 2.770/2025 , do senador Romário (sem partido-RJ), recebeu três emendas e segue para análise terminativa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O parecer favorável do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) foi lido pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), presidente da CDH.

Beneficiários

Com as emendas, o benefício alcançará pessoas que recorrerem à Justiça após serem vítimas de violações de direitos previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente , no Estatuto da Pessoa Idosa ou na Lei Brasileira de Inclusão .

Também serão beneficiadas pessoas com doenças graves relacionadas na legislação do Imposto de Renda, independentemente de terem sido vítimas de crime.

Pela proposta, o juiz deverá conceder a gratuidade mesmo sem pedido da parte e sem exigir comprovação de insuficiência de recursos. A regra será incluída no Código de Processo Civil .

Ampliação

O texto original previa o benefício para crianças e adolescentes com deficiência ou doenças graves. As três emendas ampliaram o alcance da proposta e ajustaram a redação dos dispositivos.

No parecer, Alessandro Vieira explica que a medida busca facilitar o acesso à Justiça para pessoas que pretendam obter indenizações na esfera civil.