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Senado Federal

Pai e mãe de pessoa que exige cuidado permanente podem ter prioridade no SUS

Mães e pais de pessoas com deficiência, transtorno ou doença que exija cuidados especiais permanentes poderão ter prioridade nos serviços de saúde ...

11/11/2026 15h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Roberta Acioly preside a reunião para que Damares leia o parecer de Alessandro Vieira - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Roberta Acioly preside a reunião para que Damares leia o parecer de Alessandro Vieira - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Mães e pais de pessoas com deficiência, transtorno ou doença que exija cuidados especiais permanentes poderão ter prioridade nos serviços de saúde e de atenção psicológica do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida está no projeto de lei (PL) 3.124/2023 , aprovado com três emendas nesta quarta-feira (11) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado. O projeto segue para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

A proposta é do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). O parecer favorável do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) foi lido pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

O atendimento prioritário abrangerá consultas de rotina, tratamentos, exames, medicamentos prescritos e atendimento e internação domiciliares. O texto inclui entre o público prioritário da Política Nacional de Cuidados mães e pais atípicos, como são chamados esses responsáveis, e cuidadores.

Emendas

As emendas definem que os cuidadores beneficiados deverão ser formalmente nomeados pelos pais ou pelo Poder Judiciário e ajustam a numeração do dispositivo incluído na Lei Orgânica da Saúde . Para os pais, a prioridade se aplica quando os filhos estiverem sob sua guarda e proteção.

A CDH também retirou a previsão de regulamentar cordões de identificação para pessoas com autismo e outras condições neurodivergentes. Segundo o relator, nem toda neurodivergência corresponde a uma deficiência, o que não justifica uma equiparação geral. A alteração exclui ainda uma regra de atendimento já contemplada na mudança proposta para a Lei Orgânica da Saúde.

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