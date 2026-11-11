Avança projeto que prevê atendimento integral para endometriose no SUS

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) aprovou nesta quarta-feira (11) um projeto de lei que garante para as mulheres com endometriose atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto ( PL 1.069/2023 ) prevê a assistência desde o diagnóstico até o tratamento da doença de forma multidisciplinar. Agora a matéria segue para votação no Plenário do Senado, junto com requerimento de regime de urgência.

A autora da proposta é a ex-deputada federal Dayany Bittencourt (CE).

Na Comissão de Assuntos Sociais, o texto foi aprovado com modificações, conforme o parecer apresentado pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), relatora da matéria. O parecer foi lido durante a reunião pela senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR).

A endometriose é uma doença caracterizada pela presença de endométrio fora do útero (o endométrio é a camada que reveste internamente a cavidade uterina, que é renovada mensalmente por meio de descamação durante o fluxo menstrual). Em algumas situações, esse tecido, após ser eliminado na menstruação, volta pelas trompas, alcança a cavidade pélvica e abdominal e se deposita ali, provocando a doença que, por vezes, é de caráter crônico e progressivo.

A doença pode causar cólicas menstruais intensas, dor pélvica, sangramento e dificuldade para engravidar, entre outros problemas. Estima-se que a endometriose atinja cerca de uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva no mundo.

O projeto

Para garantir o atendimento integral no SUS, o texto altera a Lei 14.324, de 2022 , que instituiu a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose.

O projeto determina que — após a confirmação do diagnóstico de endometriose no SUS — a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão garantir o acesso ao tratamento adequado, conforme os protocolos clínicos em vigor.

De acordo com a proposta, as mulheres com a doença receberão atendimento multidisciplinar pelo SUS, com profissionais de saúde capacitados, conforme as necessidades clínicas e a gravidade da doença.

O texto estabelece que a paciente terá acesso a exames complementares, assistência farmacêutica e tratamentos reconhecidos e recomendados com base em evidências científicas.

Além disso, prevê que a relação de exames, medicamentos e tratamentos será definida e atualizada pelo Poder Executivo, conforme as normas do SUS. Também prevê que o atendimento poderá usar também o recurso de telessaúde.

O Poder Executivo poderá estabelecer cooperação técnica com universidades e a rede privada de saúde, além de parcerias e convênios com outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil.

Estratégia nacional

A proposta cria a Estratégia Nacional para Diagnóstico e Tratamento da Endometriose, que tem o objetivo de: