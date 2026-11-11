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Senado Federal

CAS aprova campanha sobre síndrome do nariz vazio

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (11) projeto que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Nariz V...

11/11/2026 15h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Damares Alves (E) e Jussara Lima, relatora, durante reunião da Comissão de Assuntos Sociais - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Damares Alves (E) e Jussara Lima, relatora, durante reunião da Comissão de Assuntos Sociais - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (11) projeto que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Nariz Vazio, a ser celebrado em 4 de novembro. A síndrome é causada pela perda significativa de tecido intranasal em decorrência de cirurgias. De autoria da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), a matéria recebeu parecer favorável da senadora Jussara Lima (PSD-PI). Se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para a a Câmara dos Deputados.

O parecer da relatora descreve a Síndrome do Nariz Vazio como uma condição rara e crônica em que o paciente sente intensa falta de ar e sufocamento, mesmo com o interior do nariz anatomicamente livre e amplo. Outros sintomas podem ser ressecamento, crostas nasais, sangramentos, secreção espessa e dor facial. Além disso, o sono e a saúde mental são afetados. O relatório, entretanto, ressalta que ainda há controvérsia no meio médico sobre seu reconhecimento como doença.

Pelo projeto ( PL 5772/2025 ), durante o mês de novembro, em que será celebrada a data, o poder público promoverá diversas ações sobre o tema. Entre elas, campanhas educativas, eventos e a celebração de parcerias com entidades da sociedade civil e comunidade científica para pesquisas, tecnologias e protocolos clínicos. Por sugestão de Damares Alves (Republicanos-DF), acolhida pela relatora, o projeto prevê a elaboração e a atualização de protocolos do SUS para tratamento e reabilitação dos pacientes.

Na justificativa, a autora sustenta que a iniciativa pode ampliar a difusão de informações sobre a síndrome, sensibilizar a sociedade e os profissionais de saúde, incentivar o diagnóstico precoce, fomentar pesquisas e fortalecer parcerias institucionais.

A relatora destacou que a condição pode acarretar impacto relevante na qualidade de vida dos indivíduos. Merece uma ação para conscientizar a população e poderes públicos sobre o tema.

— O projeto pode contribuir para a ampliação do debate e da disseminação de informações, com reflexos no diagnóstico e no cuidado dos pacientes.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) lembrou que a Comissão de Direitos Humanos promoveu audiência pública sobre os desafios enfrentados por quem é acometido pela síndrome e elogiou a iniciativa.

— É uma doença invisível. Você olha, não sabe que a pessoa tem. Em voos, aeroportos, filas... O que essas pessoas passam para explicar que tem a síndrome. As pessoas dão risada. E este projeto veio para resgatar a dignidade delas.

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