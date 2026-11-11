CMO libera R$ 966,4 milhões em créditos para o Orçamento deste ano

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A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta quarta-feira (11) dez projetos de lei do Congresso Nacional (PLNs) que, juntos, autorizam a abertura de R$ 966,4 milhões em créditos adicionais no Orçamento de 2026. O colegiado também aprovou proposição que amplia as possibilidades de remanejamento de verbas do Orçamento da União (leia mais abaixo).
O projeto de maior valor é o PLN 30/2026, que prevê R$ 420,7 milhões para os ministérios da Fazenda, Justiça e Segurança Pública, Transportes, Cultura e Integração e Desenvolvimento Regional. A maior parcela (R$ 370,6 milhões) será destinada ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), responsável por obrigações relacionadas a antigos contratos de financiamento habitacional.
O PLN 25/2026 destina R$ 290 milhões à Eletronuclear, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O dinheiro será utilizado em investimentos relacionados à construção da usina nuclear Angra 3, incluindo contratos de engenharia e fornecimento de equipamentos.
Outra matéria aprovada é o PLN 12/2026, que libera R$ 168,1 milhões para os ministérios da Justiça e Segurança Pública, Comunicações, Cultura e Integração e Desenvolvimento Regional. A maior parte dos recursos (R$ 135,8 milhões) será destinada ao Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que oferece financiamento a empreendimentos turísticos.
Confira os outros PLNs de créditos adicionais aprovados nesta quarta-feira pela CMO. Eles ainda precisam passar pelo Plenário do Congresso Nacional.
Além dos dez projetos que liberam recursos, a CMO aprovou o PLN 18/2026, que amplia as possibilidades de remanejamento de verbas do Orçamento da União. A proposta permite ao governo ajustar a distribuição de recursos sem precisar solicitar uma nova autorização ao Congresso Nacional para cada mudança abrangida pelas novas regras.
As novas hipóteses de remanejamento são as seguintes:
Com informações da Agência Câmara
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