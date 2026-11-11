Dia Nacional da Música Instrumental Hermeto Pascoal vai a sanção

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta quarta-feira (11) projeto que institui o Dia Nacional da Música Instrumental Hermeto Pascoal, a ser comemorado anualmente em 22 de junho. O PL 4.906/2025 , da Câmara dos Deputados, recebeu relatório favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR) e segue agora para sanção presidencial.

O relator salientou que Hermeto Pascoal “deixou obra que influenciou gerações de instrumentistas no Brasil e no exterior”. O projeto data a homenagem no aniversário de nascimento do artista, um dos maiores nomes da música instrumental brasileira. A proposta trata também de ampliar a divulgação desse gênero musical e valorizar os artistas que se dedicam a ele.

Nascido em 22 de junho de 1936, em Lagoa da Canoa, então distrito de Arapiraca, em Alagoas, Hermeto começou a tocar sanfona e flauta ainda criança. Compositor, arranjador e multi-instrumentista, ganhou reconhecimento internacional pela mistura de ritmos brasileiros, como baião, frevo e choro, com jazz e música erudita.

Conhecido como “Bruxo”, Hermeto desenvolveu um estilo que chamava de “música universal”, marcado pela liberdade de criação e pelo uso de sons de objetos cotidianos, brinquedos, pássaros e mesmo da fala humana.

Ao longo da carreira, integrou o Quarteto Novo e participou do álbumLive-Evil, de Miles Davis, lançado em 1971. Entre seus trabalhos mais conhecidos está oCalendário do Som, projeto em que compôs uma música para cada dia do ano. Em 2019, recebeu o Grammy Latino. Hermeto morreu em setembro de 2025, aos 89 anos.

— Apesar dessa relevância, trata-se de linguagem que costuma dispor de menor espaço nos grandes meios de comunicação e no mercado fonográfico. A instituição de marco anual no calendário nacional confere visibilidade institucional ao segmento e favorece a mobilização de escolas, conservatórios, orquestras, espaços culturais e poder público em torno de ações de difusão, formação de plateias e valorização dos músicos, sem impor obrigações administrativas específicas — disse Flávio Arns.

Hermeto Pascoal faleceu em 13 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro, aos 89 anos.