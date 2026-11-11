Congresso homenageia Nossa Senhora de Nazaré

Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, foi homenageada em sessão solene do Congresso Nacional, nesta quarta-feira (11), no Plenário do Senado. Durante a homenagem, parlamentares e representantes da Igreja Católica ressaltaram o papel da fé na pacificação do país e destacaram a importância da devoção mariana para a cultura e a história de milhares de fiéis.

O senador Esperidião Amim (PP-SC), autor do requerimento REQ 1/2026, juntamente com o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), destacou a relação dos paraenses com Nossa Senhora de Nazaré como exemplo de fé e de ética. O Círio de Nazaré, promovido anualmente em Belém há mais de 200 anos, é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

— O Pará oferece ao Brasil esse exemplo de devoção e essa conclamação de respeito aos nossos valores morais, éticos e religiosos que o Brasil, na sua diversidade, tem. E tem como culminância a história, a imagem e tudo o que reflete Nossa Senhora Nazaré — afirmou.

A sessão foi presidida pelo deputado Joaquim Passarinho, que frisou a importância de compartilhar com os fiéis a imagem e a fé em Maria.

— É uma imensa satisfação compartilhar este momento de fé e de evangelização com cada um de vocês aqui presentes. Nossa Senhora de Nazaré representa a nossa mãe. É com muito carinho que dividimos essa profunda devoção com todos — disse.

Política e fé

O deputado Miguel Lombardi (PL-SP) destacou que uma das missões do Senado é promover a qualidade de vida para os mais pobres e que a imagem de Maria também representa justiça. Ele frisou ainda a necessidade de paz para o exercício da função política.

—Esta imagem traz a justiça. Podemos ter debates, mas nunca ofensas. Esta imagem representa a paz e o amor ao próximo — disse.

No mesmo sentido, o deputado Luiz Gastão (PSD-CE) e o senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) ressaltaram a necessidade de pacificação do país o respeito à liberdade de manifestação da fé.

Acolhimento

O reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, Padre Francisco Chagas Santos da Silva, destacou o momento desafiador vivido pelo País e frisou que o povo brasileiro deve depositar em Maria suas esperanças.

— Nossa Senhora representa esta humanidade cansada por tantas provações, mas que, na nossa sociedade brasileira, não perde a esperança em um futuro feliz e próspero para as próximas gerações. É nessa dimensão que colocamos no colo de Maria as melhores aspirações do nosso povo e de seus representantes, para que ela, como mãe, acolha os desejos e projetos justos de cada coração — ele afirmou.

Os sofrimentos diários do povo brasileiro e o amparo de Maria também foram ressaltados pelo reitor do Santuário Nossa Senhora da Saúde, Padre Rafael Santos.

— Tem significado para nós que o Senhor venha nos visitar, acolher e curar nossas feridas, fortalecer a caminhada para os Círios da nossa vida — afirmou.

Imagem Peregrina

A peregrinação da imagem de Maria pelo País foi destacada pelo Diretor Coordenador da Festa de Nazaré, Antônio Luís Ferro de Souza.Segundo ele, somente em 2026, a imagem realizou mais de mil visitas a instituições e hospitais, percorrendo estados, municípios, capitais e até outros países.

Participaram do evento o deputado Jorge Goetten (Republicanos-SC), o deputado Diego Garcia (União-PR), a deputada Soraya Santos (PL-RJ) e o diretor membro da Diretoria de Evangelização da Festa de Nazaré, João Paulo Mendes Neto.