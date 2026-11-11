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Benedita da Silva e Paim recebem homenagem em sessão solene da Câmara

Defesa da indicação de uma ministra negra no STF marcou cerimônia

11/11/2026 16h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

A Câmara dos Deputados homenageou, nesta quarta-feira (11), a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) e o senador Paulo Paim (PT-RS) em sessão solene do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro.

Os parlamentares homenageados fizeram parte da chamada “bancada negra” da Assembleia Constituinte de 1988 e são considerados referências da luta da população negra do Brasil das últimas quatro décadas.

Com o plenário cheio, a deputada Benedita da Silva destacou que o Brasil ainda não resolveu seus problemas raciais e ainda tem uma grande dívida com a população negra.

“A gente pode ocupar todos os espaços que nós precisamos ocupar para que a gente não apenas faça a diferença, não para que a gente dê um exemplo. Mas porque nós temos direito e não podemos nos conformar com absolutamente nada do apartheid que ainda existe entre nós”, afirmou.

Em seu sexto mandato como deputada federal, Benedita da Silva foi a primeira mulher negra a ser eleita senadora e governadora no Brasil. Ela foi ainda a relatora da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas, que estabeleceu direitos para essa categoria.

“Esse Brasil só vai ser realmente democrático e soberano quando os negros e negras estiverem no seu devido lugar, que sejam donos das suas vidas e que possam fazer a diferença”, acrescentou.

O senador Paulo Paim relembrou quando Benedita ligou para ele para formar a bancada negra da Constituinte. “Ela disse: estou te convocando porque sei que você é negão também”, comentou.

Há três mandatos no Senado, o parlamentar gaúcho foi antes deputado federal por quatro vezes, iniciando a atuação política na luta sindical, ainda na década de 1980.

Paim destacou que foi sua mãe, Itália Ventura da Silva Paim, quem o ensinou a enfrentar o racismo que sofria quando criança na escola.

“Graças a essa orientação [da minha mãe] que eu cheguei ao colégio e disse: sou negro sim, com muito orgulho. E eles recuaram”, relembrou.

O senador Paulo Paim foi o autor, entre outros projetos, do Estatuto da Igualdade Racial e do Estatuto do Idoso, sendo um dos autores também do projeto de cotas raciais em concurso público e ficou conhecido pela defesa da valorização real do salário mínimo.

“As causas é que dão norte para gente. Como é bom a gente ouvir um político que defende causas e não coisas. É isso que o povo espera”, afirmou Paim na sessão solene.

Consciência Negra

Deputados e deputadas da Frente Parlamentar Mista Antirracista destacaram a importância de Paim e Benedita da Silva para uma maior representação de negros e negras no Parlamento brasileiro.

A primeira deputada federal negra eleita pelo estado do Paraná, Carol Dartora (PT), disse que os dois “abriram caminho”.

“A presença de vocês ajudou a afirmar que a liberdade conquistada precisava alcançar quem sempre teve sua cidadania negada. A caminhada de vocês também conduz os nossos passos”, disse a parlamentar.

A deputada federal Dandara (PT-MG), que presidiu a sessão, afirmou que o evento celebrou as trajetórias “extraordinárias” de Paim e Benedita que abriram portas “que nunca mais vão se fechar”.

“Ao encerrar esse ciclo no Parlamento, tenham certeza que vocês saem, mas deixam para nós um legado extraordinário e cada vez [haverá] mais de nós neste Parlamento”, disse.

Paim decidiu não concorrer novamente na eleição deste ano. Já a deputada Benedita da Silva tentou uma vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro em outubro. Ela terminou na terceira colocação com 20,2% dos votos válidos, o equivalente a 3,2 milhões de votos.

Ministra negra no STF

Uma enorme faixa pedindo a indicação de uma mulher negra para o STF foi estendida ao final da cerimônia com gritos de “mulher negra no STF”, marcando a cerimônia da Câmara.

A deputada Carol Dartora defendeu que essa demanda é o “próximo campo de luta. A gente precisa continuar ocupando espaços. A legislação brasileira precisa do olha de uma mulher preta no Supremo Tribunal Federal”.

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