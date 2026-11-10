Vista Gaúcha decreta situação de emergência após temporal que danificou 26 residências

A Prefeitura de Vista Gaúcha decretou situação de emergência em todo o território municipal após o temporal registrado na quarta-feira, 4 de novembro. O Decreto nº 087 foi assinado pelo prefeito Claudemir José Locatelli na sexta-feira, dia 6, e classifica o desastre como tempestade local convectiva, do tipo vendaval, com intensidade de nível dois.

O levantamento realizado pelo município identificou danos em 26 residências, além de prejuízos em propriedades rurais, incluindo galpões, aviários, plantações e estradas. O temporal também provocou queda de árvores, interrupções no abastecimento de água e energia elétrica, falhas nos serviços de telefonia e danos em vias públicas.

Impactos também atingiram a educação

Os efeitos do temporal também comprometeram as atividades escolares. A falta de conectividade e os danos provocados pelo evento levaram à suspensão das aulas em escolas municipais e estaduais. Foram necessárias medidas como redução da carga horária, remanejamento de atividades e adoção do ensino remoto em algumas situações.

O decreto considera ainda os prejuízos à produção agropecuária, à renda dos produtores rurais e às condições de vida das famílias atingidas.

Medidas para atendimento à população

Com a decretação da situação de emergência, a Administração Municipal fica autorizada a mobilizar todos os órgãos municipais para atuar nas ações de resposta ao desastre. Também poderá convocar voluntários e promover campanhas de arrecadação para auxiliar as famílias afetadas.

O documento permite ainda a adoção de medidas para recuperação das áreas atingidas e a aquisição de bens e serviços necessários ao enfrentamento da situação emergencial.

A medida busca agilizar as ações de assistência à população e a recuperação dos locais prejudicados pelo temporal.

Folha Popular: Com informações da Prefeitura de Vista Gaúcha.