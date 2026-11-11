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Senado Federal

Damares quer esclarecimentos sobre mudanças de equipes em investigações da PF

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) cobrou nesta quarta-feira (11) esclarecimentos sobre mudanças na chefia de equipes da Polícia Federal re...

11/11/2026 18h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) cobrou nesta quarta-feira (11) esclarecimentos sobre mudanças na chefia de equipes da Polícia Federal responsáveis por investigações relacionadas ao Banco Master e às fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em pronunciamento no Plenário, a parlamentar pediu que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esclareça se houve orientação para alterar o conteúdo de documentos e qual seria o fundamento para eventuais mudanças.

— Por que comandos de investigações tão importantes da Polícia Federal estão sendo trocados justamente quando essas investigações se aproximam de gente muito poderosa? Não estou aqui para condenar ninguém sem provas nem para atacar os policiais federais. Estou aqui para defender investigações até o fim, sem proteção para ninguém. Ninguém está acima da lei — afirmou a senadora.

Damares criticou a substituição de dois delegados da PF que atuavam na coordenação de uma área relacionada às apurações do Banco Master. A troca dos policiais foi anunciada na segunda-feira (9).

A senadora questionou a informação de que relatórios sobre o caso seriam refeitos e defendeu transparência sobre encontros entre o banqueiro Daniel Vorcaro e autoridades do Executivo. Ela também defendeu o acesso à lista de pessoas que visitaram o ex-banqueiro no período em que ele esteve preso na sede da Polícia Federal, em Brasília.

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