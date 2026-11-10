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Motorista morre em colisão frontal entre caminhão e caminhonete na ERS-472

ERS-472 Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 10 de novembro, no trecho entre Tenente Portela e Palmitinho

10/11/2026 22h31
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Um homem morreu em um grave acidente de trânsito registrado por volta das 11h30 desta terça-feira, 10 de novembro, na ERS-472, entre Tenente Portela e Palmitinho. A ocorrência envolveu um caminhão-baú e uma caminhonete Ford F-350.

A colisão aconteceu a aproximadamente 1,5 quilômetro da ponte sobre o Rio Guarita. Conforme as informações preliminares, o caminhão, emplacado em Três Passos, trafegava no sentido Tenente Portela–Palmitinho, enquanto a caminhonete, emplacada em Palmeiras das Missões, seguia no sentido contrário. Os veículos colidiram frontalmente.

O motorista da F-350 não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local.

Atendimento da ocorrência

Equipes do Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen e dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela atenderam à ocorrência e realizaram o trabalho de retirada da vítima do interior da caminhonete.

A Polícia também esteve no local para atender à ocorrência e orientar o trânsito.

As circunstâncias que provocaram a colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Folha Popular: Com informações da Rádio Líder FM.

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